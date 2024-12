Cambios en PAMI: los jubilados que cobren más de $380 mil ya no recibirán medicamentos gratis

Este lunes, el PAMI anunció una nueva etapa en su plan de “readecuación” de las coberturas de medicamentos para sus afiliados, por la cual redujo el número de personas que tendrán acceso a la bonificación del 100% en los fármacos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales. “A lo largo de décadas, nuestra institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias previsionales que dejaron a PAMI al borde de la quiebra. Afrontar esta situación requiere de orden y un esfuerzo constante”, explicaron desde la entidad en un comunicado.

La modificación establece nuevos requisitos para obtener el beneficio, por lo que quienes quieran acceder deberán tener ingresos netos menores a un haber previsional mínimo y medio (lo que en diciembre equivale a $379.197) . En el caso de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

A estos requerimientos se suman el no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario de más de un inmueble ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad; y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

El subsidio por razones sociales está destinado a personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con los descuentos que posee el organismo y que van del 50% al 80%. En caso de querer solicitar la bonificación, será necesario realizar un trámite a través de un mecanismo de “vía de excepción”.

En diálogo con LN+, el director del organismo, Esteban Leguízamo, resaltó el lunes que no se eliminó ningún medicamento del vademécum, sino que se reorganizó la asignación del subsidio. “No se le saca ningún medicamento; todos los jubilados que no puedan pagar pueden acceder al subsidio y van a conseguir la medicación gratis. Es un trámite simple y rápido, que se puede iniciar de forma online y solo hay que demostrar que no se puede pagar”, afirmó.

“Ahora vamos a financiar la demanda, no la oferta. De los 5.300.000 de afiliados, aproximadamente 3.500.000 consumen por lo menos un medicamento; el volumen que tenemos es muy alto. Tuvimos abusos por esto de los medicamentos totalmente gratis, había afiliados que no tenían necesidad de solicitarlos gratuitos y lo hacían, otros que retiraban medicamentos gratis pero tenían prepaga”, indicó.

Finalmente, el funcionario destacó que el PAMI brinda el 100% de las prestaciones de forma gratuita para sus afiliados, y que solo tiene un sistema de copagos en lo que compete a los medicamentos. “Con su médico de cabecera no tienen que pagar nada, en análisis de laboratorio no tienen que pagar nada, en cirugías no tienen que pagar nada”, añadió.

