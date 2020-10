Luego de una jornada de intenso fuego en la zona de Capilla del Monte, Córdoba, la lluvia de este lunes por la noche significó un gran alivio. Una vecina se mostró muy conmovida: "Es una bendición" Crédito: Cadena 3

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 08:59

La lluvia que cayó anoche sobre las zonas de los incendios de las sierras de Córdoba causó emoción entre los vecinos de Capilla del Monte y llevó un gran alivio luego de una jornada intensa de fuego en el Valle de Punilla.

Pamela, que vive en lo más alto del cerro Las Gemelas, se conmovió al ver caer las primeras gotas del cielo y decidió bajarse de su auto para agradecer. "Es una bendición del Padre misericordioso", dijo a la estación de radio cordobesa Cadena 3.

Alivio en las sierras de Córdoba: por la llegada de la lluvia no quedan focos activos 00:59

Video

"Lo que le pasa a la Tierra, a los animales y a las plantas, nos pasa a nosotros. Nosotros no estamos separados de ellos. Somos todos uno. Hasta que no entendamos eso, nos van a seguir pasando cosas. Esto no es político, es amor", expresó la mujer.

La vecina de Capilla del Monte también habló sobre la urgencia de tomar responsabilidad como ciudadanos para cuidar el lugar que habitamos: la naturaleza. "Necesitamos despertar, de verdad, y sentir que hay dolor en nuestros animales, en nuestras plantas por nuestra ignorancia, por nuestro desamor. Necesitamos amar a la Tierra", reflexionó.

La emoción de una vecina de Capilla del Monte por la llegada de la lluvia 01:57

Video

Sobre el final del audio, la vecina contó que rezó para terminar con los incendios. "Estuve orando al Padre y Miguel Arcángel para que combatan el fuego. Y sé que el padre misericordioso, es su infinito amor a la creación, nos va a bendecir con su lluvia. Tengo esperanzas de que al final, el bien triunfará", concluyó.