La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue consultada sobre los dichos del excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto acerca de los infectólogos, quien los comparó con los periodistas de Malvinas y dijo que "no van a poder salir más a la calle".

"Lo tuve que escuchar, porque en algunos casos uno lee un título y no dice eso. Me impactó mucho la comparación. Me parece que la sociedad va a reconocer a los infectólogos, infectólogas, epidemiólogos y epidemiólogas, que están ocupando un rol que no es fácil", comenzó Vizzotti.

Según la funcionaria, la población confía en las personas que están hablando en los medios de comunicación. "Me parece que va a ser más el reconocimiento que el que no puedan salir a la calle. El tiempo dirá", opuso Vizzotti.

Y agregó: "A nosotros no nos forman para salir en los medios. Es una responsabilidad grande y es parte de esta vocación de servicio intentar explicar lo que muchas veces no se sabe y transmitir indicaciones para que se enferme y se muera la menor cantidad de gente posible".

Asimismo, recordó cuáles son las medidas fundamentales para la prevención del virus. "Limpiar las superficies, intentar dejar los zapatos al llegar o limpiarlos, pero lo fundamental es el lavado de manos frecuente, el tapaboca, airear los ambientes y los dos metros de distancia", indicó en Intratables, por América.

Miguel Ángel Pichetto expresó el jueves una polémica advertencia a los infectólogos."Cuidado con las personas que están todo el día diciéndole a la gente que no puede salir a la calle. Cuando este ciclo termine, a los infectólogos les va a pasar como a los periodistas de Malvinas, no van a poder salir más a la calle. La gente no los aguanta más". alertó.

También, apunto contra las medidas del gobierno de Alberto Fernández y se expresó respecto a las consecuencias económicas: "El mundo está abriendo, hay que pensar en los comerciantes. Si se sigue extendiendo la cuarentena hasta el verano la gente se va a morir, pero de hambre".