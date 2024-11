“Casi 50% de las personas que llegan al diagnóstico de VIH, lo hacen tarde”: las razones detrás de la baja tasa de testeo

A la espera del informe oficial que cada año difunde el país para el Día Mundial del VIH/Sida, el domingo próximo, hospitales y otras instituciones que trabajan en la prevención, la detección y la atención de la enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ofrecerán testeos gratuitos a la población. Coinciden en la importancia de facilitar el acceso al testeo para no demorar el diagnóstico y el tratamiento.

“Casi 50% de las personas que llegan al diagnóstico, lo hacen tarde”, sostuvo Miguel Pedrola, director científico de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina a propósito de datos locales de la entidad, que se sumará a los puntos en el país que estarán ofreciendo a la población el testeo rápido sin costo. El próximo lunes, de 9 a 13, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Av. Córdoba 2351, hará una jornada de testeos y orientación sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Con un pinchazo en la yema del dedo, en poco más de 15 minutos, se puede saber el resultado. Si es positivo, se orientará a la consulta en servicios de infectologia para terminar de confirmar el diagnóstico. Cuanto antes se inicia el tratamiento, menos son las complicaciones que puede causar el virus.

La estimación anual al año pasado, y que se espera que el Ministerio de Salud de la Nación actualice para este día mundial, indica que hay 140.000 personas que viven con VIH y, como recordaron desde la División Infectología del hospital de la UBA, un 13% de esa población desconoce que contrajo el virus, “lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a otras personas”, insistieron.

A partir de los datos nacionales, en el Clínicas recordaron que un 30-40% de los pacientes con VIH están llegando al diagnóstico “en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando ya presentan infecciones o sus defensas están notablemente bajas”. Para Vanesa Fridman, médica infectóloga de ese centro universitario, son “múltiples” las causas de la baja tasa de testeo y que a casi una de cada dos personas con VIH se la diagnostique en un estadio avanzado: citó “la falta de acceso al sistema de salud, el estigma asociado a esta infección y la falsa percepción de que estas infecciones no son tan frecuentes”.

Aumento

Cada año, según repasó Pedrola, se detectan unos 5500 casos nuevos en el país y, en el Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF, en la Capital, los diagnósticos de las ITS, incluido el VIH, escalaron un 51,5% entre enero y septiembre de este año con respecto del mismo período el año pasado.

“Si bien muchas personas no tienen presente la importancia del testeo por falta de difusión o porque consideran que no les va a pasar, lo cierto es que lo que más vemos es falta de accesibilidad, es decir, que puedan llegar tempranamente al diagnóstico sin esperar a tener algún signo o síntoma de la infección”, amplió a este medio Natalia Haag, directora nacional de Prevención y Testeo de la organización. Para revertirlo, considera necesario multiplicar las vías de acceso al test rápido, con lugares no convencionales, como sitios públicos de paso, con días y horarios diferenciales.

“Muchas veces, el sistema de salud funciona en días hábiles, por la mañana, cuando las personas van a trabajar y hay que pensar en términos preventivos: pedir el día en el trabajo para poder hacerse un test no es lo más frecuente –continuó Haag–. Tenemos que hacer más accesibles las campañas de difusión y testeo. Habrá personas que sigan teniendo algún miedo o estigma asociado al VIH, pero es importante insistir en que toda persona sexualmente activa debería hacerse la prueba una vez por año para acceder a un diagnóstico temprano. En la Argentina, es alto el número de diagnósticos tardíos y esto se podría evitar si todos tomáramos como hábito de rutina hacernos un test de VIH y de otras ITS.”

Fridman recordó que toda persona activa sexualmente debería realizarse test para VIH y otras ITS incluyendo sífilis, hepatitis B y hepatitis C. De hecho, enfatizó que “se recomienda que, en el control anual se incluyan estos test (que se pueden realizar con la misma muestra de sangre), sin olvidar que el paciente tiene que estar al tanto que se le va a realizar un test para VIH y autorizarlo. También, se puede realizar el test con una punción en el dedo”. En este caso, como se dijo, un positivo “requiere confirmación con muestra de sangre”.

La infectóloga explicó que el tratamiento adecuado y oportuno “logra controlar al virus (carga viral no detectable en suero), lleva a disminuir la posibilidad de complicaciones asociadas a esta enfermedad y, por otra parte, a que el paciente no contagie la enfermedad a otras personas por vía sexual, que es la forma de transmisión más frecuente”.

También, como agregó, el virus puede pasar de la madre al recién nacido sin tratamiento y, por sangre, en las personas que consumen drogas endovenosas y compartan agujas u otros elementos.

Fabiola Czubaj Por