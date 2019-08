Caso Pérez Volpin. Martín Lousteau, sobre el fallo: "A Débora la mataron"

Lousteau, tras conocer el veredicto por el caso Pérez Volpin 01:43

El precandidato a senador por Juntos por el Cambio Martín Lousteau se encontraba en el estudio de televisión de América cuando se conoció el fallo por el caso de Débora Pérez Volpin."Es un día raro", dijo cuando se conoció que le dieron tres años de prisión en suspenso para el endoscopista y que la anestesista fue absuelta. "La verdad, ahora la dijo la Justicia: a Débora la mataron. Eso dice el fallo", sostuvo.

El diputado porteño fue compañero de Pérez Volpin en el partido Evolución, que él preside.

Según agregó, más allá de las diferencias en cuanto a lo que piensen los abogados de la querella, los familiares y muchos de sus amigos que siguieron el juicio acerca de las responsabilidades que le caben a cada uno, la Justicia señaló que hubo una falla en la práctica médica. "Lo que dice la Justicia es que a Débora la mataron", ratificó, visiblemente conmovido, ante los panelistas de Intratables.

¿Te hubieran gustado penas más fuertes?, se le consultó desde el programa. "No es un tema personal, si me hubieran gustado más o no", respondió. "Lo que he visto es, primero, el dolor de una familia, no solo por lo inesperado, por lo injusto, por la barbaridad que ocurrió con Débora sino por todo lo que han tenido que atravesar", dijo. "La verdad es que, en este tiempo, la entereza de todos, de Quique, de Agustín, de Luna, de Marcelo, de los hermanos, de todos es admirable".

Y siguió: "Para mí es una muestra de lo que era Débora, porque ella formó esa familia, ella pertenecía a esa familia, ella eligió a Quique. Ellos han sido respetuosos, caballeros en todo momento, con una hidalguía que es poco común... hoy inclusive, en un día como hoy".