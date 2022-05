Censo: cuál es la multa para quienes mientan o no respondan el cuestionario

Mientras se desarrolla en todo el país el relevamiento en áreas urbanas del Censo 2022, las personas que se pregunten qué pasa si no se le responde al censista o se le aporte información falsa deben saber que incurrirán en una contravención. La pena para esta falta es una multa económica, y sus montos se actualizaron, tal como dispone la ley 17.622.

En esta legislación, sancionada en 1968 y que estableció la creación del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), el artículo 15 dice: “Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional”. La ley prevé que los montos mínimos y máximos de esta punición económica se actualicen semestralmente.

La última actualización de los montos fue publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial y lleva la firma del director del Indec, Marco Lavagna. En ese documento, se estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.

La ley obliga a las personas a contestar todas las preguntas del Censo 2022 Marcelo Manera - LA NACION

Las penalidades se aplicarán tanto a aquellos que no le abran al censista como a los que suministren información falsa o no quieran responder a las 61 preguntas del cuestionario. El decreto 726/2020, que reglamentó el desarrollo de este Censo 2022, dice en su artículo 17: “Todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas”.

La información proporcionada al Indec mediante el Censo digital será verificada por el instituto en dos etapas. En primer lugar, hace unos años se realizó un precenso de viviendas, en el que se hizo un recuento de hogares particulares y colectivos en las localidades de 2000 habitantes o más. Estos resultados, entonces, se vincularán con los datos que hayan proporcionado. En segundo lugar, la información se volverá a verificar cuando las personas de los hogares presenten el comprobante ante el censista.

Qué actividades están prohibidas o restringidas este día del Censo

Según lo establece la ley 24.254, entre las 00:00 y las 20:00 de hoy, día en que se desarrolla el Censo, no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios. Además, desde el Indec exhortan a las personas a no salir de sus casas hasta no haber recibido al censista.

En esta jornada, el transporte público funcionará pero con el cronograma especial de domingos y feriados. A su vez, también permanecerán abiertas las guardias de los hospitales.

Por otro lado, cabe destacar que, al tratarse de un día declarado feriado, aquellas personas que deban trabajar estarán dentro de los considerandos de la Ley de Contrato de Trabajo para este tipo de ocasiones. Por ello, los empleados tienen derecho a cobrar el doble de la remuneración que perciben por una jornada normal.