Cerca de 100 mansiones de San Isidro podrían ir a remate por deudas millonarias en ABL

El Municipio de San Isidro detectó que cerca de 100 propiedades ubicadas principalmente en Acassuso, Martínez y el bajo de San Isidro no pagaron las tasas municipales de ABL durante muchos años, lo que generó una deuda que hoy alcanza los 400 millones de pesos. Ayer, el municipio que encabeza el intendente Gustavo Posse notificó a dos casas que no tributaban desde 2003 y 2005 que de no regularizar la deuda se rematarán los inmuebles. Pero son más de 90 propiedades las que están en la misma situación y que también podrían ir a remate.

Fuentes del municipio explicaron a LA NACION que, en general, se trata de casas muy lujosas, de por ejemplo siete ambientes y ocho baños, que se encuentran en las zonas de mayor poder adquisitivo del municipio. En la mayoría de los casos, dijeron, están vacías porque “no pertenecen a familias sino a sociedades anónimas que las compran para lavar dinero y en algunos casos hasta colocaron maniquíes en las ventanas para simular la presencia de gente”.

“Son propiedades que generaron deudas enormes por pura especulación, ya que podrían pagar mensualmente la tasa municipal. Las mismas están a nombre de sociedades anónimas y las denominadas ‘offshore’, radicadas en un país que usualmente es un ‘paraíso fiscal’, por lo cual sabemos que la falta de pago es pura falta de voluntad”, dijo Posse.

El cartel que pusieron frente a una de las casas Municipalidad de San Isidro

Las dos casas que ya fueron intimadas, ambas en la localidad de Acassuso, tienen en sus frentes un cartel con letras blancas sobre fondo rojo que dice: “El municipio remata esta propiedad por incumplimiento de pagos municipales y especulación que perjudica la calidad de vida de todos los vecinos”.

Montos millonarios

La primera de las propiedades tiene una deuda de $4.600.000, mientras que la segunda debe, desde 2003 a la fecha, $5.100.000, según informó el municipio.

Desde el municipio también dijeron que no es la primera vez que el municipio lleva adelante esta acción y que, en general, los propietarios terminan pagando lo que deben. “Esperamos que sus propietarios puedan recapacitar y asumir sus deudas como corresponde. Queremos frenar la especulación de unos pocos para convertirla en el beneficio de muchos. Creemos que es un pequeño acto de justicia para quienes mes a mes cumplen con sus obligaciones ciudadanas”, agregó Posse.

La Secretaría Legal y Técnica del municipio, que está liderando el trabajo junto a distintos juzgados del Departamento Judicial de San Isidro, explicó que frente a la existencia de una deuda, primero se envía la posibilidad de ponerse al día con las cuotas adeudadas en las boletas de pago. Si eso no ocurre, se envían notas de citación al municipio, instancia en la cual se puede plantear si se trata de un caso social que haya que contemplar. Y luego, de no asistir al municipio, se notifica a los contribuyentes que se va a iniciar el proceso judicial.

Una de las casas que San Isidro puso a remate Municipalidad de San Isidro

“Es decir, hay mucho plazo hasta que se inicia el pleito y efectuamos muchas citaciones y notificaciones dando la oportunidad de que cancelen las deudas. Cuando se llega a la instancia de remate es porque jamás acudieron, no presentaron voluntad de pago en ningún momento y generaron deudas de gran cuantía”, dijeron voceros de la secretaría.

Las dos primeras propiedades intervenidas ayer tienen cada una un valor de dos millones de dólares. Desde el municipio expresaron: “Como jamás hubo voluntad de pago por parte de los propietarios, los juzgados Civil y Comercial N°1 y N°4 de San Isidro dispusieron la venta en remate de estos inmuebles”.