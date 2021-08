César Massi: “Hay que plantar árboles, pero es más importante cuidar los que ya existen”

El 29 de agosto de 1900, por iniciativa del Doctor Estanislao Zeballos, el Consejo Nacional de Educación estableció el día del árbol en todo el territorio nacional, con el objetivo de la concientización y el cuidado de la naturaleza.

Los árboles y bosques nativos cumplen un rol ambiental muy importante. Son fundamentales para la conservación del suelo y de calidad del agua y para asegurar la fijación de carbono. Además, tienen una función clave en la regulación hídrica. Sin ellos, aumenta el riesgo de inundaciones en zonas cercanas. Los bosques son claves para la conservación de la biodiversidad dado que son el hábitat natural de una amplia variedad de especies.

“Cuando se arrasa bosque no se arrasan solo árboles, se arrasan enredaderas, se arrasan arbustos, se arrasa una solución ecológica completa, cuánto daño que hacemos, mientras no actuamos contra la deforestación, y es un daño que no podemos de ninguna manera compensar plantando árboles”, explicó César Massi (@CesarMassi), naturalista especialista en plantas nativas en diálogo con LA NACION.

Algarrobo blanco (Prosopis alba) César Massi

La deforestación es un gran problema en la Argentina. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos 10 años se perdieron 2,7 millones de hectáreas de bosque nativo a causa de los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola, el sobrepastoreo y la sobreexplotación de sus recursos. Y, lo que es peor, una de cada tres hectáreas fue deforestada en zonas prohibidas por la ley de bosques.

“Importa plantar árboles, importa plantar en las ciudades, hacer ciudades más verdes, más biodiversas, plantando árboles nativos justamente, dándole una oportunidad a la flora nativa que tiene un efecto positivo sobre el ecosistema que los árboles que se dispersan, que atraen fauna, que atraen mariposas, que atraen aves, que son importantes como hábitat para que las aves nidifiquen”, dijo Massi. Sin embargo, aseguró que, “hay que plantar árboles, pero es más importante cuidar los que ya existen”.

Sangre de drago (Croton urucurana). Foto Gentileza: César Massi

Cinco especies recomendadas por el naturalista para plantar en un entorno urbano

Palo amarillo (Terminalia australis)

Sangre de drago (Croton urucurana)

Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius)

Chal chal (Allophyllus edulis)

Guayabo Colorado (Myrcianthes cisplatensis)

LA NACION