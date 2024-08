Chaco. Liberan a Nalá, una yaguareté, a semanas del asesinato de uno de los últimos ejemplares de esta especie casi extinta

Nalá es el segundo ejemplar liberado en en el parque nacional El Impenetrable; las amenazas que diezmaron su población

Escuchar

EL IMPENETRABLE, Chaco.- En el parque nacional El Impenetrable existe una incansable vocación por recuperar una de las especies más atesoradas, pero también más amenazadas del norte argentino. Quedan solo siete yaguaretés libres registrados en la región chaqueña. Solo uno de ellos es hembra. Según expertos, eso muestra la delicada situación que vive este felino y la necesidad de hacer algo al respecto.

La escasez de hembras dificulta la repoblación en un territorio golpeado por la cacería furtiva y por la fragmentación de los bosques que sufren tanto Chaco, como también Formosa, Santiago del Estero y Salta. El 15 de marzo pasado, la Fundación Rewilding Argentina, en conjunto con Parques Nacional y el gobierno provincial, soltó a la primera ejemplar hembra en El Impenetrable, Keraná. Hoy se liberó la segunda.

Su nombre es Nalá y tiene casi cuatro años. Cumple el 30 de enero y poco después del mediodía le abrieron la compuerta de su corral para que saliera a empezar una nueva vida. Una más desprotegida pero también más libre. Así lo explica a LA NACION, Debora Abregú, bióloga y directora de la estación biológica de la Fundación Rewilding dentro de El Impenetrable, en la que desde el 2019 trabajan con la recuperación del yaguareté en la región chaqueña.

Nalá es la segunda hembra yaguareté del Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco Mauro V. Rizzi

“Esperamos que ella sea parte del anclaje de los yaguaretés macho que hay en la zona, y que empiece a haber cada vez más ejemplares que nazcan salvajes”, explica Abregú. “Anclaje”, para los expertos, significa que aquellos machos que deambulan por la zona, no decidan marcharse a sitios distantes. Esperan que, gracias a la presencia de hembras, se queden cerca.

“Lo que más buscan es reproducirse y el hecho de que haya dos hembras cerca ayuda a que la zona se repueble”, añade Sebastián Di Martino que es el director de conservación de la Fundación y el encargado a nivel nacional de reintroducir especies clave como el yaguareté, el guanaco, la nutria gigante y muchas otras que están al borde de la desaparición en varias zonas del país.

El evento de hoy congregó no solo a los aficionados, a los científicos y a las comunidades de la zona, sino también al propio gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, y al director de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen.

Fue la primera vez que el director de Parques Nacionales viajó a El Impenetrable y fue testigo de la liberación de un yaguareté. “Desde que el yaguareté es Monumento Natural del país, se convirtió en una responsabilidad cuidarlo. Lo mismo que otras especies con las que buscamos trabajar, como la nutria gigante”, explica Larsen.

Sofía Heinonen es directora de Rewilding, la organización que trabaja por la supervivencia de los yaguaretés Mauro V. Rizzi

Esta es una noticia alentadora, en especial después de la tragedia que sufrió el séptimo yaguareté de la región chaqueña argentina, que fue cazado en Formosa hace pocas semanas. Tanto Larsen como Zdero dicen no haber hablado con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán sobre el tema. No obstante, ambos ven como fundamental la coordinación entre las provincias en donde haya presencia de estos animales.

“Creo que es importante asegurar la vida plena del yaguareté. Nosotros vamos a acompañar las propuestas que vayan en ese tono. También es fundamental el trabajo de concientización a los pobladores del lugar”, declara Zdero en diálogo con LA NACION.

Zdero habló de la necesidad de impulsar más acciones para no solo para proteger al yaguareté, sino a toda la flora y fauna de la provincia. Dijo que durante su administración “no se ha otorgado ningún permiso de tala”, uno de los factores que amenazan a este felino.

Es una declaración relevante, en especial cuando su ministro de Producción y Ambiente, Hernán Halavacs, y su asesor y exdirector de Desarrollo Forestal del gobierno de la provincia, Luciano Olivares, están envueltos en una denuncia penal por tráfico de influencias y corrupción vinculadas a la tala en Chaco.

Ante esto, el ministro espera que la Justicia siga el proceso de esta causa y que dé con todos los responsables si es que son declarados culpables. “Me parece importante que todos los funcionarios, incluidos los de la administración anterior, sean denunciados de la misma forma. Ellos fueron los que otorgaron los permisos”, declaró Zdero.

Las amenazas y la importancia ecológica

Varios biólogos, veterinarios y activistas que trabajan en pos de recuperar el yaguareté en la región chaqueña coinciden en que la amenaza más directa que tiene este felino es la cacería. “La bala es la última de las consecuencias”, sintetiza Sofía Heinonen, directora de la Fundación Rewilding Argentina.

Ella describe cómo la deforestación y el avance de los humanos sobre la frontera natural provoca no solo más cercanía entre ellos y nosotros, sino que adelgaza los sitios en donde el yaguareté se oculta, descansa, se alimenta y se mueve. Este problema tiene una complejidad inmensa que se reproduce no solo en Chaco, sino también en el resto de las provincias en donde todavía hay ejemplares. Heinonen explica que esto desemboca en la situación que viven hoy los bosques chaqueños y que, de no hacer una seria estrategia de reintroducción, podría terminar con la desaparición del “tigre”, como le llaman en la zona.

Su extinción no significaría que no podremos verlos nunca más. Este felino, para los biólogos que trabajan en la estación biológica, representa la salud de todo el bosque. “Que existan yaguaretés quiere decir que también están sus presas, y a su vez, que la comida de esas presas es suficiente para que sobrevivan y se reproduzcan. Es una cadena que podemos seguir, hasta el organismo más pequeño”, describe Heinonen.

Entonces, si el “tigre” no existe más, las poblaciones de otros animales pueden desequilibrarse. Podría, por ejemplo, haber más pecaríes. Y eso a su vez podría desencadenar una serie de cambios en el resto de las plantas y de los animales que viven en la zona. Estos desequilibrios modifican una y otra vez los paisajes no solo del Chaco, sino de las zonas naturales de todo el país.

Cómo fue criada Nalá y cómo se va

Nalá es la primera yaguareté criada de forma salvaje. Suena contradictorio porque creció en una extensa jaula de casi dos manzanas en medio del parque nacional, pero los científicos involucrados han desarrollado estrategias para que no exista contacto alguno con los seres humanos.

Toda su observación su hizo por medio de cámaras de vigilancia. También explican que han sido muy cuidadosos con la forma de alimentarla. “Todo lo que le damos son presas vivas y nos encargamos de hacerlo de forma que no asocie al ser humano con alguien que le da comida”, detalla Di Martino.

Nalá es hija del yaguareté más grande de la Argentina, Qaramta, y de Tania, que fue criada en cautiverio. “Es la primera vez que pasa esto en el mundo”, destaca Di Martino.

Nalá saldrá libre con un collar rastreador que muestra su ubicación en tiempo real. De esta forma, los científicos y colaboradores de la Fundación podrán seguir sus pasos y continuar con trabajos de monitoreo y de concientización de la población en las zonas cercanas al parque nacional.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project