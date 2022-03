¿Chau al barbijo?: pese a que es optativo, en La Plata aún se resisten a dejar de usarlo

LA PLATA.– El uso del barbijo dejó de ser obligatorio en espacios públicos, dependencias municipales y transporte público de esta capital. Sin embargo, aún se exige que se lleve el tapaboca en el interior de las escuelas de todo el territorio bonaerense, oficinas provinciales y servicios de transporte de larga distancia.

Pese a la normativa municipal, en la calle, la mayoría de los vecinos aún opta por circular con el barbijo. En especial en los lugares de alta aglomeración de personas, como en estaciones de ómnibus, colectivos o trenes. Tal como lo recomienda el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

“Mi hermano es médico y me dijo que, por ahora, me tengo que dejar el barbijo puesto. Prefiero que pase el tiempo y prevenir”, dijo Olga Ovejero esta mañana en la estación de ómnibus de esta ciudad. “Siempre estoy con tapaboca afuera. Solo me lo quito adentro de casa”, completó.

Mirta Ramos, que esta mañana viajaba hacia su trabajo en colectivo, coincidió: “Lo voy a usar un poco más. Sobre todo, en el transporte donde hay mucha gente”.

Frente a la Municipalidad, Mary Ferreira no llevaba puesto el barbijo. Sin embargo, enseguida aclaró que lo usa cuando se acerca a las personas que hacen filas frente al edificio.

Allí, frente a la Catedral, Alberto Calveira opinó: “El uso del barbijo ahora depende de cada uno. Lo voy a seguir usando, porque aún hay muchas pestes”.

Algunos pasajeros manifestaron que se sentían seguros con el barbijo silvana colombo - LA NACION

Decreto

El intendente de La Plata Julio Garro firmó el viernes pasado un decreto para disponer que el uso del barbijo sea optativo en espacios públicos, dependencias municipales y transporte público. Muchos intendentes del Gran Buenos Aires consideraron que la medida formaliza un hecho que ya rige en la práctica. Garro afirmó que su decisión está basada en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advierten sobre las consecuencias adversas del uso prolongado del tapaboca.

“No hay ninguna obligatoriedad, no tenemos ninguna normativa municipal. Sólo es obligatorio en el interior de las escuelas, en nivel primario”, señaló a LA NACION uno de los intendentes opositores del oeste del conurbano. “Estamos de acuerdo con Garro para dar un paso más. Pero hay que trabajar en forma coordinada con el gobierno provincial y nacional para bajar un mensaje unificado a la población y llevar certidumbre”, dijo otro jefe comunal opositor de un distrito lindero a la Capital.

“Si liberamos el uso de barbijo en dependencias municipales y Provincia no, el vecino tiene que tener claro cuál es cada criterio, porque para él todos los organismos del estado son lo mismo. No diferencia entre Nación, provincia y municipio”, razonó un tercer intendente consultado por LA NACION.

Mientras, el ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk, informó que cada distrito tendrá la potestad para decidir si continúa o no el uso de tapabocas dentro de las aulas. Al respecto, la provincia de Buenos Aires ratificó que mantiene en vigencia su uso dentro de los establecimientos educativos.