Ciclogénesis: alerta meteorológica por tormentas y vientos intensos en nueve provincias

En medio del paso del fenómeno conocido como ciclogénesis, que dejó un miércoles inestable con lluvias intensas en gran parte del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuáles serán las condiciones para este jueves y cómo continuará el clima durante el fin de semana.

Las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones se enfrentan a posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” por una alerta nivel amarillo por tormentas fuertes que tendrán “variada intensidad”. Además, se espera que estén acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos , con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.

Información actualizada el 24 de octubre de 2024 a las 06:06 h

Ante este fenómeno, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estate atento ante la posible caída de granizo; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, en Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero rige una alerta amarilla por vientos del sector sur o sudoeste, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se sugiere seguir los siguientes consejos:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Según informó el medio especializado Meteored, el ciclón que comenzó a gestarse este domingo y tuvo su pico máximo este miércoles se extenderá hasta por lo menos el viernes, lo que provocará tormentas “muy intensas”, tiempo inestable y ráfagas fuertes.

El fenómeno se desplazará al este para luego alejarse definitivamente, por lo que la zona norte de Buenos Aires, la Ciudad y el sur del Litoral serán las más afectadas por el evento que tendrá precipitaciones que podrían llegar a superar los 100 mililitros en pocas horas. Según explicaron desde el organismo nacional, se estima que todo este evento de lluvias y tormentas deje valores de precipitación acumulada totales muy superiores a los normales. En promedio, se registrarán entre 30 y 80 milímetros en las provincias de Mendoza, San Luis y sur y este de La Rioja; entre 50 y 100 milímetros en el centro y norte de Buenos Aires (incluida la Ciudad), Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y más de 100 mililitros de acumulada en algunos sectores de San Luis, Córdoba, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y de Entre Ríos.

Diluvio en la ciudad de Buenos Aires. Villa Urquiza Fabián Marelli

El clima en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó las condiciones para este jueves en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Durante la mañana el cielo se mantendrá encapotado y con posibilidad de chaparrones, con una temperatura que rondará los 19 grados y vientos del sudoeste que soplarán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con una humedad del 93% y visibilidad regular.

Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán similares, pero la temperatura alcanzará su pico máximo pronosticado de 21°C. Por la noche, la térmica descenderá hasta los 17 grados, con vientos que correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para el viernes no se prevén precipitaciones, y el reingreso de aire frío dejará una mínima de 14ºC con ráfagas frías desde el sur que llegarán acompañadas de una nubosidad variable. Con cielo parcialmente nublado y viento moderado, la máxima pronosticada será de 21ºC. Para el fin de semana se esperan dos jornadas con cielo despejado y máximas de 25ºC.

