Ciudad: ¿Aún queda algún lugar en donde sea obligatorio el uso del barbijo?

El gobierno porteño anunció ayer la flexibilización del uso del barbijo en lugares cerrados, o dicho de otra manera, ya no será obligatorio su uso. Sin embargo, la medida generó dudas sobre si se aplicará en todos los lugares, ya sean hospitales, cines, supermercados, medios de transporte, entre otros, y si habrá alguna diferencia entre los establecimientos públicos y privados.

La gran mayoría de las empresas e instituciones consultadas por LA NACION señalaron que el tapaboca pasó a ser optativo, aunque desde uno de los hospitales privados consultados destacaron que seguirá siendo obligatorio. Mientras que otras empresas aún están evaluando qué decisión tomar.

Fernán Quirós habló sobre los lugares en los que es “deseable” continuar con el uso del tapabocas

Transporte

En cuanto al transporte público, en los colectivos, ómnibus de larga distancia y los trenes, al estar bajo la jurisdicción nacional, aún sigue siendo obligatorio el uso del barbijo. En donde sí pasó a ser optativo es en el subte, que está bajo control porteño.

Desde la empresa de movilidad Cabify señalaron a LA NACION que recomiendan su uso porque el auto es un espacio reducido, pero aclararon que ya no es obligatorio para los choferes y tampoco para los pasajeros, aunque para los viajes hacia la provincia aún es obligatorio, en línea con las normas vigentes en el distrito bonaerense. Mientras que desde Uber indicaron que aún no han tomado una decisión al respecto. En los taxis porteños, también pasó a ser optativo.

Hospitales

Este medio consultó al Ministerio de Salud de la ciudad si será obligatorio el uso del barbijo en los hospitales porteños y respondieron que ya no lo es. Sin embargo, agregaron que la experiencia en estos centros es que los médicos, de todos modos, lo usan “todo el tiempo”, y con los pacientes suele pasar lo mismo, sobre todo si se presentan con síntomas que podrían responder a un cuadro gripal o a cualquier otro virus que pueda ser transmitido por vía aérea.

Mientras que, desde el Hospital Italiano, explicaron que en áreas no asistenciales, como oficinas, espacios de descanso, comedores, pasillos o salas de reuniones, siempre y cuando estos lugares estén bien ventilados, no será obligatorio llevar puesto el barbijo. Pero agregaron que van a solicitarle a los pacientes que usen el barbijo al momento de la atención en el consultorio o en las habitaciones o salas de procedimiento o diagnóstico.

En cuanto al Hospital Británico, indicaron a LA NACION que allí el uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio.

Supermercados

LA NACION consultó a Coto y Carrefour, y desde ambas empresas respondieron que ya no es obligatorio, pero sí recomiendan su uso.

“Desde Carrefour, seguimos, como durante toda la pandemia, las recomendaciones de las autoridades. A partir de hoy no es obligatorio su uso en nuestras sucursales de la ciudad. Solo lo recomendamos tanto para quienes nos visitan como para nuestros equipos”, indicaron.

Teatros

Carlos Rottemberg, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), indicó que el uso de barbijos ya no es obligatorio dentro de las salas. Sin embargo, se estableció que el personal que reciba al público deberá llevarlo puesto.

Hoy, durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación sanitaria en la Capital, el ministro de Salud, Fernán Quirós, informó que el distrito lleva más de 14 días con “un descenso sistemático de los casos” de coronavirus. “La cuarta ola de ómicron en la ciudad está completando su recorrido”, sostuvo. Y agregó: “Y por eso hemos tomado la decisión de pasar de la condición del uso de barbijo obligatorio a recomendado en los interiores y en el transporte público de dependencia de la ciudad. Eso significa que seguimos recomendando el uso de barbijo en los interiores mal ventilados donde uno está mucho tiempo, pero las personas tendrán la autonomía para decidir”, señaló.

Tras ello, insistió: “Lo que nosotros decimos es: sería deseable que todos, sobre todo cuando entran en lugares cerrados mientras completamos el período invernal, usen el barbijo. Lo que estamos diciendo es que ya no tiene obligatoriedad, pero eso no quiere decir que no sea recomendable seguir usándolo, no solamente por el Covid”.