Ciudad: en los primeros días con restricciones, la circulación bajó más del 40%

Durante el primer fin de semana de restricciones en busca de apaciguar el índice de contagios en la segunda ola de la pandemia, la ciudad de Buenos Aires registró una caída del 40% en la circulación entre las 0 y las 6. Así lo revelaron fuentes del Gobierno porteño, quienes señalaron que las cifras indican “que los vecinos acompañaron el cumplimiento de la norma”.

El anuncio llega luego de que el presidente Alberto Fernández decretara una serie de medidas para evitar aglomeraciones y disminuir la propagación del coronavirus. De acuerdo a la información de la secretaría de Transporte porteña, los sensores internos instalados en la ciudad de Buenos Aires registraron el último fin de semana un descenso del 40% en la circulación con relación al sábado y domingo previos, mientras que los peajes de AUSA indicaron un 43% menos de vehículos entre las 0 y las 6 del 10 y 11 de abril en comparación al fin de semana anterior.

Entre la 1 y las 4 de la mañana, franja horaria en la que no se concentran regresos o salidas de trabajadores esenciales hacia y desde sus casas, la baja en el tránsito es aún mayor respecto al fin de semana anterior: la circulación descendió más del 70%.

Comienzo de las restricciones

El viernes 9 de abril a las 0 arrancaron las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional. Según dejaron trascender desde la Ciudad, a partir del incentivo del teletrabajo, la habilitación para estacionar como un día domingo y el factor climático (el viernes fue una jornada de lluvia) se registraron bajas en todos los medios de movilidad:

● Colectivos: 16% menos de viajes respecto al jueves 8 de abril.

● Subte: 28% menos en comparación al jueves 8 de abril.

● Trenes: 19% menos con relación al día anterior.

● Vehículos particulares (AUSA): 2% menos de pasadas respecto al día anterior.

El equipo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta preveía que el descenso de viajes en vehículos particulares no fuera significativo: en esta etapa se espera que los vecinos que tienen la posibilidad de elegir no viajar en el transporte público migren hacia el vehículo particular. En este sentido, desde el viernes 9 de abril se decidió ampliar la cantidad de espacios permitidos para estacionar en vía pública. Esto se traduce en que se puede estacionar como cualquier día domingo. En cambio, sigue estando prohibido dejar los vehículos en rampas, paradas de colectivos y entradas de garaje.

LA NACION