Ciudad: médicos y enfermeros, unidos en un reclamo por mejores condiciones laborales

Hoy es un día de múltiples protestas en el sistema de salud porteño. La Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires convocó a un paro por 24 horas para exigir mejores condiciones laborales, como más días de licencia y una mayor recomposición salarial. Por otro lado, desde la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) también le reclaman al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cambios en las condiciones de trabajo y salariales, pero además piden la incorporación de los enfermeros a la Ley de Profesionales de la Salud de la Ciudad.

La pandemia de coronavirus, dicen los profesionales de la salud consultados por LA NACION, tensionó a todo el equipo y exacerbó las fallas e inequidades del sistema. Jorge Gilardi, ginecólogo y obstetra del Hospital Piñero y presidente de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) porteña, señala que hay una serie de factores que generan insatisfacción. La asociación cuenta con 10.000 miembros activos y él afirma que hoy pararon prácticamente todos.

“Hace 500 días que no tenemos jornadas de licencia. Tenemos muy pocos días de descanso desde que empezó la pandemia y muchos colegas están al borde del burn out, están agotados. El gobierno porteño planteó que íbamos a tener 10 días de licencia y luego nos redujeron esos días a la mitad. Sin médicos no hay sistema de salud. La pandemia no justifica todo, al contrario”, se lamenta Gilardi.

Un grupo de enfermeros reclama mejores condiciones frente al Hospital Ramos Mejía el pasado 19 de mayo Gentileza: Asociación de Licenciados en Enfermería

Gilardi asegura que necesitan una mejor organización del trabajo para que los profesionales de la salud puedan tener más previsibilidad y de ese modo puedan ordenar sus licencias: “Un día nos mandan a la guardia, otro a las unidades febriles [los dispositivos que funcionan junto a los hospitales para la atención de casos sospechosos de Covid]. Una semana hacés una cosa y otra semana hacés otra, porque siempre estamos tapando agujeros, pero si eso estuviera más organizado nuestros médicos podrían tomarse días de descanso”.

En cuanto al reclamo salarial, Gilardi señala que los médicos ganan entre $80.000 y $90.000 por trabajar 30 horas semanales, algo que consideran insuficiente. “En medio de una pandemia un médico no puede ganar la mitad que un legislador. A nuestro entender el gobierno de la ciudad da una respuesta insuficiente a nuestros reclamos, hay un gran destrato a los profesionales de la salud”, describe.

Respuesta oficial

Por su parte, Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, señaló a LA NACION que trabajarán para buscar alternativas que satisfagan la demanda de los profesionales de la salud.

“Los trabajadores de la salud han estado al frente de la pandemia desde el primer día. Han tenido que ceder un montón de seguridades personales, tanto para ellos como para su familia. Sobre todo en el período en el que además no estaban vacunados. Han sufrido como toda la sociedad, pero particularmente más intensamente con la enfermedad. También con pérdidas de personas y llevan muchísimo tiempo trabajado. Por eso, hay un conjunto de solicitudes que desde el Ministerio de Salud porteño siempre escuchamos y siempre trabajamos para poder alcanzar los resultados en base a lo que están pidiendo. Particularmente con las licencias, actualmente están con períodos de licencia de una semana por persona, pero entendemos perfectamente las demandas y trabajaremos con todos para buscar alternativas”, indicó el funcionario.

Así luce hoy el Hospital Ramos Mejía Gentileza: Asociación de Licenciados en Enfermería

La ALE también impulsó hoy una jornada de protestas. Andrea Ramírez es la jefa de Enfermeros del Área Programática del Hospital Ramos Mejía y miembro de ALE. Afirma que hoy en el hospital donde ella se desempeña “no hay nadie” por el acatamiento al paro que plantearon por 24 horas.

“Nuestra asociación tiene 400 miembros y hubo una adhesión total al paro. Los enfermeros y las enfermeras estamos doblemente castigados, porque no somos reconocidos en la Ley de Profesionales de la Salud de la Ciudad. Al no estar los enfermeros contemplados en esa ley, no nos pagan como trabajadores de la salud, nosotros cobramos la mitad. Hoy un sueldo está entre los $40.000 y $50.000, y las horas extra te las pagan $100. Con ese dinero uno no puede vivir”, reclama Ramírez.

Además de los sueldos magros, el estar fuera de dicha norma les impide, según Ramírez, crecer en la escala jerárquica de los hospitales. “No tenemos derecho a concursos por cargos. Un enfermero nunca va a poder dirigir un hospital. Es una discriminación brutal. Por las malas condiciones, nuestros compañeros se tienen que buscar otros dos o tres trabajos, lo que aumenta el riesgo a contagiarse de Covid y el estrés. El gobierno de la ciudad nos explota a nivel laboral y no nos reconoce como profesionales”, concluye Ramírez.