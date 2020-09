En el Casco Histórico de San Telmo debutaron las zonas peatonales para favorecer a la actividad gastronómica al aire libre Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Luego del lanzamiento de las primeras zonas peatonales y tras ajustar algunas medidas después del desborde que se vivió en algunos polos gastronómicos nocturnos este fin de semana se inaugurarán nuevos espacios para que los comerciantes del sector dispongan de mayor superficie para colocar mesas y sillas. De la misma forma, serán sectores que se cerrarán al tránsito de vehículos para permitir el desplazamiento de las personas a pie, la nueva búsqueda de la ciudad para el mejor aprovechamiento del espacio público.

Las calles perimetrales al mercado Juramento (Belgrano) y al pasaje Carlos Gardel (Balvanera), zonas de Palermo Soho y Hollywood (Palermo) y de la avenida Boedo (Boedo) comenzarán a ser intervenidas entre hoy y mañana, de acuerdo al sector, para que estén disponibles desde el viernes. Será la segunda etapa de las cuatro previstas hasta llegar, a fin de mes, a contar con al menos una zona peatonalizada en cada comuna porteña.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus y durante las diferentes fases del aislamiento social y preventivo la intervención del espacio público fue acompañando las medidas de prevención. Hubo modificaciones de calles y avenidas que cedieron superficie destinada a los vehículos para que sean usadas por los peatones, sobre todo en centros comerciales a cielo abierto. El objetivo planteado fue procurar que se respeten las distancias mínimas indispensables para evitar el contagio.

El sábado pasado se realizó la apertura de las tres primeras zonas ubicadas en San Telmo, Villa Devoto y Caballito, donde hubo demarcaciones para locales gastronómicos en las calles de zonas comerciales con una elevada concentración de gente y comercios. La medida fue en línea con la habilitación de la actividad al aire libre que había comenzado algunos días antes.

Las zonas peatonales contemplan 85 cuadras y 130.000 metros cuadrados, ubicadas en zonas con mayor número de comercios gastronómicos, de indumentaria y de servicios. En total alcanza una dimensión de 1735 locales de diferentes rubros los que están cercanos a las áreas peatonales transitorias que funcionarán los viernes, sábados, domingos y feriados entre las 10 y la medianoche cuando se producirá un corte de tránsito total.

Habrá zonas, en diferentes barrios, que funcionarán con excepciones. En San Telmo, en las calles Bolívar (entre Estados Unidos y Carlos Calvo) y Estados Unidos (entre Bolívar y Defensa) y Carlos Calvo (entre Bolívar y Defensa) la peatonalización será de lunes a jueves de 8 a 20 y de 8 a la medianoche el resto de los días; de la misma forma será en Belgrano, sobre la avenida Juramento (entre Cabildo y Ciudad de la Paz). Mientras que en Palermo ocho calles serán peatonales todos los días de 10 a la medianoche: Costa Rica, entre Malabia y Thames; Serrano, entre su continuación, Borges, y Gorriti; Borges, entre Honduras y Nicaragua; El Salvador, entre Malabia y Thames; Gurruchaga, entre Gorriti y Nicaragua; Armenia, entre Gorriti y Nicaragua; Honduras, entre Malabia y Thames; y Thames, entre Gorriti y Nicaragua.

Las modificaciones urbanas fueron varias durante los meses de cuarentena. Las 27 ferias itinerantes volvieron a funcionar en 127 ubicaciones con nueva organización de puestos y medidas de seguridad, cortes de tránsito en las cercanías de plazas y parques para favorecer la práctica del deporte individual, el aumento de la superficie para peatones en ejes comerciales con la intervención de 12 kilómetros lineales y la creación de las nuevas ciclovías en las avenidas forman parte de la política de movilidad y aprovechamiento del espacio público.

El funcionamiento durante el primer fin de semana tuvo algunos desbordes, principalmente por la noche y en algunas zonas de bares de Palermo y Villa Urquiza, por ejemplo, donde se intensificaron los controles. Desde la Ciudad reconocieron que la situación se salió de control y se implementó un plan de acción aunque sin dar marcha atrás con la autorización de ofrecer el servicio al aire libre.

Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 para la modalidad take away con el objetivo de que no se junten personas en las inmediaciones de un bar o cervecería y que sólo consuman los clientes ubicados en las mesas. También se prohibieron las reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios a los emplazamientos de mesas y sillas de las áreas gastrono´micas y sus extensiones durante todo el día.

Además se intensificaron los controles gubernamentales en el Paseo de la Infanta, Palermo Viejo, el boulevard Cerviño, el corredor Donado - Holmberg, la calle Junín entre Vicente López y Guido, y Puerto Madero (calle Pierina Dealessi entre Grierson y Azucena Villaflor) apoyado por un grupo de voluntarios que realizan una tarea de concientización para que las personas respeten el distanciamiento, usen el tapaboca y cumplan el resto de las medidas preventivas.

A raíz de los controles durante el sábado por la noche se clausuraron 12 locales por no cumplir con la reglamentación vigente y con los protocolos sanitarios. Estaban ubicados en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito y quedaron en evidencia en operativos de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad.

Al momento del control, dos de esos locales estaban realizando fiestas en su interior, una actividad prohibida en este contexto de cuarentena. Otro fue sancionado por vender bebidas alcohólicas después de las 20 y los nueve restantes fueron clausurados por tener distribuidas en la calle mesas y sillas fuera del horario permitido, que es hasta la medianoche.