Clases: colegios privados del conurbano empiezan a aplicar descuentos en las cuotas

Tras a la prolongación del cierre de las clases presenciales en el conurbano bonaerense, cada vez son más los colegios privados que comienzan a aplicar descuentos en sus cuotas mensuales. La decisión no responde a una disminución en el gasto de los establecimientos como consecuencia de la virtualidad, sino a la necesidad de su comunidad educativa, explican los directivos consultados.

Mientras que la presencialidad en las aulas permanece suspendida, gran parte de la actividad económica sigue funcionando de manera regular. Este desfase complica a la mayoría de las familias con hijos en edad escolar de las jurisdicciones que mantienen los colegios cerrados: los padres tienen que trabajar, muchas veces fuera de su hogar, pero los chicos deben permanecer en casa y realizar sus clases virtuales, por lo que muchas familias, especialmente aquellas que tienen hijos en primaria y nivel inicial, deben contratar a una persona que cuide a sus hijos y los ayude con sus deberes. La dificultad de afrontar este gasto llevó a que muchos progenitores pidieran a los colegios una ayuda y estos reaccionaran aplicando descuentos.

Las reducciones en los aranceles varían entre el 50% y el 10%, dependiendo del establecimiento y el año que cursan los estudiantes, según pudo saber LA NACION.

La comunidad educativa del colegio Northfield despidió el último día de clases presenciales Ricardo Pristupluk / LA NACION

“Estamos haciendo un esfuerzo para acompañar a las familias. El año pasado los padres estaban en casa, ahora ya no, y por eso necesitan contratar a alguien”, explica Darío Álvarez Klar, director y fundador de la Red Itinere, que nuclea a cinco colegios de la zona norte: The Global School, las dos sedes del colegio Northfield y las dos del Colegio del Faro. En todas estas instituciones, los descuentos comenzaron a aplicarse el viernes pasado y se aplicaron sobre la cuota de mayo. Como los gastos de los establecimientos no bajaron, Álvarez Klar aclara que no sabe por cuánto tiempo van a poder mantener este beneficio.

Según los directivos consultados, todos los colegios que se sumaron a esta iniciativa, o al menos la gran mayoría, aplican mayores descuentos en los aranceles de jardín de infantes. El St. George’s College, con sedes en Quilmes y Polvorines, por ejemplo, aplicará a partir de junio una doble rebaja de la cuota para los alumnos de nivel inicial. “Vamos a hacer un descuento general para todos los años y un descuento particular solo para kinder, porque estos últimos tienen una escolaridad virtual más acotada. Es muy difícil lograr que se concentren frente a la computadora”, explicaron fuentes del colegio.

Jardines rodantes, una alternativa a la que se vuelcan muchos padres

“Por más que tengan algunas clases virtuales, sus padres están contratando servicios adicionales, como niñeras”, dice el director de un colegio de la zona norte que prefiere mantener el anonimato.

Las reducciones en los aranceles de los alumnos de jardín de infantes y maternales –que en algunos casos llegan a ser de entre el 50% y el 40%– responden también a otra razón: los colegios buscan retener a los chicos del nivel inicial no obligatorio (salas de 1, 2 y 3 años) porque quieren evitar que migren a jardines clandestinos o blue, que siguen funcionando a pesar de las restricciones a la educación presencial.

“Todavía no vimos un movimiento hacia el sistema clandestino, pero el año pasado los jardines blue proliferaron mucho. Estos no solo son un riesgo para la salud de los chicos, ya que carecen de habilitación y de protocolos sanitarios, sino que también son un problema para las instituciones, que pierden matrícula –cuenta Álvarez Klar–. El descuento es una compensación para otros gastos que las familias puedan tener, como niñeras, para que no elijan renunciar a la vacante y contratar un jardín rodante”.

Diferencias con 2020

El año pasado, la mayoría de los colegios de la provincia también ofrecieron reducciones en los aranceles, pero en ese entonces la razón era otra. Para mediados de 2020 la actividad económica del país se encontraba parcialmente paralizada y el país entero, sumergido en una cuarentena estricta, por lo que muchas familias declaraban tener problemas para pagar las cuotas estudiantiles. En ese momento, destaca Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), muchos colegios otorgaban rebajas.

Hoy, en relación con el año pasado, la cantidad de instituciones que aplican esta medida es menor. Según Zurita, no todos los colegios pueden asimilar una pérdida de dinero debido a la situación económica en la que se encuentran.

Incluso aquellos establecimientos que sí otorgan esta ayuda no saben por cuánto tiempo más la van a poder mantener. “No hemos bajado gastos. Este año contratamos a más personal, docente y no docente, para poder garantizar la presencialidad con burbujas educativas. Hoy seguimos pagando los salarios de todos ellos, a pesar de que volvimos a la virtualidad. Tenemos una estructura más cargada y, además, la paritaria docente sigue subiendo”, aclara el directivo que prefirió mantener el anonimato.

En tanto, hay colegios que todavía están analizando adoptar esta medida. Es el caso del St. Nicholas’ School, de Olivos. “La situación es muy compleja, porque se acaba de dar un aumento de sueldos y los aumentos de aranceles desde 2020 al 2021 fueron muy prudentes, muy por debajo de los incrementos salariales del personal de los colegios y de la inflación. Esta situación está en permanente estado de evaluación”, adelantaron fuentes de la administración del establecimiento.