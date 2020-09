Diego Santilli dijo que insistirán en acordar un protocolo para la vuelta a clases de 6500 chicos en medio de la pandemia de coronavirus Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 08:47

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, fue positivo respecto al objetivo de su gestión de poder reanudar las clases presenciales para los 6500 alumnos que no han tenido contacto con sus escuelas. "Estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación. Seguiremos insistiendo y seguramente podremos ponernos de acuerdo con algún protocolo", dijo el funcionario.

La semana pasada, tras el rechazo del ministro Nicolás Trotta del protocolo propuesto por la Ciudad, desde la cartera de Educación de la Nación se abrió un espacio de diálogo para tratar una futura vuelta a clases.

"Que 6500 chicos no hayan podido tener contacto con la escuela no es un problema de conectividad, sino habitacional. Quizás viven en un lugar con muchas personas y no se dan las condiciones", explicó Santilli en diálogo con el ciclo La Mañana de Continental.

Trotta había argumentado que "La solución no es readecuar e insistir en una propuesta que no resuelve las cuestiones pedagógicas y sociales" que se deben atender. Y en contrapartida propuso "desplegar el programa nacional Acompañar, acordado en el marco del Consejo Federal de Educación, que la Ciudad ha votado favorablemente, para desarrollar políticas socio educativas concretas en los hogares de barrios populares y villas".