¿Cómo funciona Ozempic? Guía sobre los populares medicamentos para la diabetes que se usan para perder peso

NUEVA YORK.— Las noticias acerca de fármacos como el Ozempic se mueven con rapidez: hay un ritmo constante de nuevos estudios, nuevas aprobaciones reguladoras, nuevos desabastecimientos, nuevos obstáculos con los seguros. He aquí una guía básica sobre el Ozempic y otros medicamentos populares muy utilizados para la diabetes y la pérdida de peso.

¿Cómo funcionan los medicamentos como el Ozempic?

El Ozempic pertenece a un tipo de medicamentos denominados agonistas del receptor GLP-1, llamados así por una hormona del cuerpo humano a la que están diseñados para imitar.

En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés) aprobó el Ozempic para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, el medicamento también se ha utilizado fuera de lo indicado para perder peso. En los últimos años han salido al mercado otros fármacos similares: Wegovy, un medicamento aprobado para perder peso y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares en algunos adultos; Mounjaro, aprobado para la diabetes de tipo 2; y Zepbound, autorizado para perder peso. Todos estos medicamentos son inyecciones semanales.

Tanto el Wegovy como el Ozempic contienen semaglutida, que imita a la hormona GLP-1 para estimular la producción de insulina en el páncreas y desacelerar el vaciado del estómago, lo que hace que una persona se sienta saciada más rápido y durante más tiempo. El Mounjaro y el Zepbound funcionan de forma similar, pero utilizan tirzepatida (en lugar de semaglutida) para simular tanto la GLP-1 como una segunda hormona, la GIP.

Un factor crucial es que la semaglutida y la tirzepatida también se dirigen al cerebro: frenan las señales de hambre, silenciando lo que muchos usuarios han llamado el “ruido de la comida”.

Tanto el Wegovy como el Ozempic contienen semaglutida Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

Los fármacos no funcionan para todo el mundo. En los ensayos clínicos, una pequeña fracción de los participantes no ha perdido peso de forma significativa ni ha notado mejoras significativas en el control de la glucemia. “Aún no hemos averiguado quién responderá bien”, señaló Scott Hagan, profesor adjunto de medicina de la Universidad de Washington, quien estudia la obesidad.

Sin embargo, los medicamentos pueden ser sorprendentemente eficaces para muchos pacientes. Un análisis del estudio más largo y extenso sobre la semaglutida, publicado en mayo, mostró que los participantes que tomaron el medicamento durante cuatro años pudieron perder, en promedio, alrededor del 10 por ciento de su peso corporal, y lograron mantener esa pérdida de peso. Un importante ensayo sobre la tirzepatida mostró que aquellos que tomaron la dosis más alta perdieron en promedio alrededor del 18 por ciento de su peso corporal al cabo de 72 semanas.

“Son revolucionarios”, dijo Melanie Jay, directora del Programa Integral sobre Obesidad de NYU Langone.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Jay explicó que los pacientes suelen experimentar más efectos secundarios al empezar a tomar los medicamentos y al aumentar gradualmente las dosis durante los primeros meses. Los más frecuentes son gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, reflujo ácido, dolor y malestar estomacal. También se puede experimentar fatiga, mareos y dolores de cabeza.

Ozempic Halawi

Los pacientes con diabetes tipo 2 también corren un mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia, o niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre. En raras ocasiones, los pacientes que toman estos fármacos pueden sufrir pancreatitis y problemas de vesícula biliar o riñón.

Perder mucho peso rápidamente también puede tener efectos secundarios. Algunos pacientes pierden pelo. Muchos también pierden masa muscular, lo que es especialmente preocupante para las personas mayores con riesgo de fragilidad, señaló Hagan.

¿Para qué más se están estudiando estos fármacos?

Actualmente se están llevando a cabo decenas de ensayos clínicos para probar si podrían tratar una serie de afecciones como la enfermedad renal crónica, el alzhéimer, las enfermedades hepáticas, la apnea del sueño y el síndrome de ovario poliquístico. La capacidad de los medicamentos para inducir la pérdida de peso podría ayudar en muchas de estas enfermedades, pero los científicos especulan que los fármacos tienen efectos únicos independientes de la pérdida de peso, posiblemente aliviando la inflamación. También están observando cómo influyen los fármacos en el cerebro, y si la inhibición de los antojos podría ayudar también con el trastorno por consumo de alcohol.

En marzo, la FDA aprobó el Wegovy para reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en adultos que padecen enfermedades cardiacas y tienen sobrepeso u obesidad.

¿Por cuánto tiempo se toman estos medicamentos?

Los fármacos como el Ozempic se consideran recetas indefinidas, explicó Hagan, como los medicamentos para la presión arterial o las estatinas. Cuando uno deja de tomarlos, dejan de funcionar. Las personas que toman estos medicamentos inevitablemente llegan a una meseta de pérdida de peso, pero si dejan de tomarlos, suelen recuperar algo de peso.

Jay explicó que algunos pacientes se resisten a la idea de seguir tomando los medicamentos durante tanto tiempo. “Aunque te digan que sí, seis meses después a veces dicen: ‘No quería tomar esto para siempre’”.

Como estos medicamentos son tan nuevos, aún no conocemos sus efectos a largo plazo, afirmaron los expertos. Estas incógnitas son una de las razones por las que los médicos consideran estos fármacos como “medicamentos para enfermedades graves”, dijo Jay. “No son medicamentos para perder cinco kilos o caber en un vestido”.

Por The New York Times

Temas SaludOzempic