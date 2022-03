Cómo inscribirse a las 300 vacantes laborales exclusivas para mujeres en la primera Expo Empleo Barrial del año

El próximo 30 de marzo se llevará a cabo la primera Expo Empleo Barrial del año, donde habrá 300 vacantes laborales exclusivas para mujeres. De la iniciativa del ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad de Buenos Aires, a través de la subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, participarán más de 20 empresas organizadas en stands.

En el marco del mes de la mujer, el encuentro se desarrollará en el barrio porteño de Caballito y tiene como objetivo generar un vínculo entre las vecinas porteñas y empleadores con búsquedas laborales activas . En esta oportunidad, las vacantes estarán relacionadas al rubro gastronómico, tecnológico y atención al público. Sin embargo, también habrá lugar para postularse a negocios vinculados otros sectores.

Historias de vecinas que participaron de la Expo Empleo Barrial

Las mujeres que quieran participar tendrán tiempo para preinscribirse hasta el 27 de marzo a partir de un formulario. Además de las propuestas laborales, se brindarán talleres en los diferentes puestos de las empresas.

La Expo Empleo Barrial se realizó por primera vez en 2017. Hasta el momento, más de 420 personas consiguieron trabajo gracias a este programa . Tres de ellas son Fiamma, Macarena y Micaela, quienes contaron su experiencia e invitaron a más mujeres a sumarse a la iniciativa de la Ciudad.

Fiamma: “A los dos días empecé a trabajar”

Fiamma trabaja en un local gastronómico de Palermo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Fiamma Benegas tiene 28 años y trabaja como camarera desde noviembre de 2021, gracias a la Expo Empleo Barrial de ese año. “Me enteré a fines de noviembre de 2021. Hacía unas semanas me había quedado sin trabajo. Yo fui a la entrevista un viernes y un lunes me estaban llamando para hacerme una segunda entrevista. A los dos días empecé a trabajar”, comentó.

Hoy mantiene el empleo que consiguió en un local gastronómico del Campo de Polo en Palermo. “Está bueno tener algo fijo, algo que sea en blanco principalmente y que también nos beneficia a todos. Tanto a mí como empleada, como también a la empresa para la cual presto mis servicios”, dijo.

Micaela: “La clave es animarse y estar predispuesto a probar cosas nuevas”

Micaela trabaja en un restaurante de Palermo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Micaela también consiguió trabajo en la edición de noviembre de 2021. “Me llamaron desde el gobierno de la Ciudad para realizarme una entrevista grupal, pero había alrededor de 60 postulantes y tenía miedo porque pensaba que no me iban a tomar ya que no tenía experiencia”, sostuvo, y señaló que trabaja en el Campo de Polo desde diciembre del año pasado.

“En menos de dos semanas ya estaba trabajando”, aseguró la joven de 24 años. “La clave es animarse y estar predispuesto a probar cosas nuevas. Muchos y muchas no teníamos experiencia previa, por eso nos ayudamos constantemente. La verdad que aprendemos y enseñamos a la vez, y creo que eso está buenísimo”.

Además, aconsejó a los demás jóvenes a postularse a la Expo Empleo, “porque es una experiencia rápida y muy buena para encontrar trabajo”.

Macarena: “Es una oportunidad muy grande”

Macarena ahora trabaja como camarera

Macarena Yurquina llegó a Buenos Aires hace dos años para estudiar la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. Se inscribió en el programa y desde hace tres meses está trabajando como camarera. “Llegar a Buenos Aires fue mucho para mí. Allá en Salta es muy difícil conseguir un trabajo. Me gusta mucho lo que hago. Es lindo porque formamos en equipo y esto me ayuda a desenvolverme mejor en las tareas”, expresó.

A raíz de su experiencia, invitó a otros jóvenes a acercarse y postularse en la iniciativa: “Le diría a la gente que está pensando en anotarse y duda en inscribirse, que vaya, porque es una oportunidad muy grande”.