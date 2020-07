Como en La terminal: estuvo 110 días varado en un aeropuerto por el coronavirus

Roman Trofimov, de Estonia, estuvo atrapado durante 110 días en el aeropuerto de Manila, en Filipinas, sin poder regresar a su casa (Viral Press)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 16:49

Roman Trofimov es de Johvi, Estonia. Pero, según su perfil de Facebook, vive en Manila, Filipinas. No por voluntad propia. El pasado 20 de marzo, el hombre abordó un vuelo de la aerolínea AirAsia desde Bangkok a la capital filipina y, desde ese día, está atrapado sin pasaporte en una terminal de salidas del aeropuerto internacional Ninoy Aquino.

Este martes, el estonio anunció en sus redes sociales que finalmente retornará a su país, luego de 110 días de espera . Su caso recuerda al del protagonista de la película La terminal, interpretado por Tom Hanks .

El film de 2004 está basado en la experiencia del refugiado iraní Mehran Karimi Nasseri, quien vivió en el aeropuerto de París Charles de Gaulle entre 1988 y 2006. Por fortuna, la agonía de Trofimov está a punto de terminar.

"Gracias a la ayuda de Dios y a todos los que me apoyaron durante este momento difícil, ¡ahora estoy volando de regreso a casa! Mi avión aterrizará en Tallin el 8 de julio a las 13:20. Gracias a todos los que distribuyeron información en la red, me dieron consejos y me apoyaron con palabras amables. ¡Juntos lo logramos!", compartió en Facebook, exultante.

Varado por el coronavirus

A principios de este año, el estonio se encontraba viajando como cualquier turista alrededor del sudeste asiático. Justo antes de hacer el trámite de migración hacia Filipinas, su pasaporte se perdió. El inconveniente coincidió con el estallido de la crisis por el coronavirus , dejando a Trofimov en un callejón sin salida: le prohibieron la entrada al país, mientras las fronteras de Tailandia se cerraban a sus espaldas por la pandemia. Desde ese momento, el aeropuerto se convirtió en su nuevo hogar.

Trofimov improvisó una cama con sus pertenencias (Viral Press)

"La aerolínea me dijo que tenía que esperar a que terminara la cuarentena comunitaria, antes de que se me permitiera volar", declaró en uno de los videos que hizo públicos para dar a conocer su situación. "He estado esperando aquí desde entonces".

El turista con una bolsa de productos de higiene que le brindó el personal del aeropuerto (Viral Press)

El turista varado aseguró que le pidió ayuda a su embajada, pero el ansiado vuelo de repatriación nunca llegó. En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia se refirió a su situación: "Hay que tener en cuenta que voló a Filipinas en un momento en el que los países habían anunciado situaciones de emergencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores había emitido una advertencia de viaje".

En estos tres meses y medio, Trofimov durmió, se bañó y comió (gracias a las donaciones del personal) en el aeropuerto internacional de Manila. "No tuve otra opción que hacer mi caso público para que lo difundan las agencia de noticias", expresó. Mientras tanto, compartió su vida con sus seguidores en las redes sociales.

Finalmente, en el día número 109 de su travesía, se confirmó el vuelo que lo trasladará de regreso a su verdadera casa, en Tallin.