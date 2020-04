La carta de la abuela Nechu para Jose, Mateo y Faustino

10 de abril de 2020 • 10:48

Para mis divinos nietos:

¡Cómo me gustan los cariñosos videos que me mandan! Me permiten verlos crecer día a día!

Princesa Jose, no te preocupes por las puntas florecidas de tu pelo, te lo cortan un poco y LISTO. Adorado Mateo, estoy juntando cables para tu colección, así te recibís rápido de ingeniero en cables. Para mi "loco unijopo" Faustino, preparo "opa" de dedalitos y congelo, esperando el momento de gozar con su entusiasmo al tomarla.

Mamá y papá les explicaron que esta es una época rara, muy rara. Hay que quedarse en casa y lavarse muuuuchooo las manos porque hay un bicho suelto que puede enfermarnos. Pero no es aburrido porque veo que hacen de todo, todos juntos: estudian, juegan, cocinan, bailan, cantan, gimnasia, picnics en el balcón......¿ alguna vez soñaron pasar tanto tiempo en familia? Es otra forma de vida y con muy lindos momentos. Aprovechenla!!!!!

Este domingo se celebra la Pascua, la buena noticia de que Jesus vuelve a estar con nosotros después de su muerte.Será una Pascua diferente, sin búsqueda de huevos ni conejos de chocolate. Pero estará llena de AMOR, de ESPERANZA y de AGRADECIMIENTO porque Jesus nos regala otro modo de sentirla y de vivirla. Separados pero más unidos.

Felices Pascuas, besotes de alegría, los requete requete quiero.

Nechu.