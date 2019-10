Marta Alicia Rama, de 73 años, vecina del barrio de Núñez, va al supermercado para no tener que salir de la casa cuando lleguen las miles de personas que asistirán al partido esta noche Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 12:19

Marta Alicia Rama, de 73 años, camina con su carrito de compras por la calle Quesada en dirección a Avenida del Libertador. Prefiere ir al supermercado a las 11 porque vivió toda su vida en Núñez y sabe que los días de partido es mejor quedarse en casa. "No podes salir, y si vas a lo de un vecino hay que volver antes de que termine el partido. En estas cuadras ya no hay prohibición para vender bebidas alcohólicas, entonces están todos muy tomados. A veces te insultan y no tengo forma de demostrarles que también soy hincha de River", dijo Rama, que se anticipa al partido de semifinal por Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que se disputará 21.30 en el estadio Monumental.

Los vecinos se quejan y los comerciantes oscilan entre aprovechar la oportunidad comercial que representa un evento de este tipo y el miedo por los disturbios que se puedan llegar a generar, teniendo en cuenta el antecedente de la última final de Copa Libertadores. Ese partido se suspendió luego de que apedrearon al micro que trasladaba a los jugadores de Boca.

Los vecinos y comerciantes de Núñez se preparan para el enfrentamiento entre River y Boca por la semifinal de la Copa Libertadores. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"Si hay partido tratamos de organizarnos para no salir. No solo porque pueda haber inseguridad, sino porque el tránsito es tremendo. Te interrumpe un poco la cotidianidad y hay que ser precavidos", explicó Sophia Labro de 50 años, vecina del lugar.

Los locales gastronómicos, en su mayoría, se mantendrán abiertos. A la noche se esperan más de 60.000 personas y aspiran a que las ventas estén sobre el promedio, aunque también toman ciertos recaudos.

Florencia Montegna, de 47 años, es la encargada de un restaurante en la esquina de Avenida del Libertador y Udaondo. Ese es uno de los puntos con mayor circulación de gente porque esa avenida desemboca directamente en el estadio. Ella dice que el balance, entre los riesgos y las potenciales ganancias, es positivo.

"Acá hay mucha policía, la verdad que estamos bien custodiados y no paramos de trabajar. Yo soy hincha de River y me divierto mucho, hay clientes que vienen siempre y te piden la misma mesa y el mismo plato por cábala. Nosotros no pasamos el partido por la televisión así no se genera un ambiente de cancha y tres horas antes dejamos de vender alcohol. Los partidos de copa viene un público más tranquilo. Solemos cerrar a la medianoche pero hoy vamos a cerrar tipo una", explicó Montegna.

Florencia Montegna es la encargada de un restaurante en Avenida del Libertador y Udaondo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En el otro extremo, está el local de pisos de madera y muebles para el hogar ubicado en la esquina de Libertador y Padre Juan B Neumann, que en algunas oportunidades sufrió daños en sus vidrieras. "Nosotros en general nos vamos un poco antes porque acá cierran la calle con un vallado y la misma policía nos pide que nos retiremos", dijo Regina Gallo, de 24 años, que trabaja en el local.

Una situación parecida atraviesa Miguel González, de 36 años, que atiende el quiosco de diarios y revistas en Libertador y Quesada. En la final del año pasado su puesto de diarios quedó totalmente destrozado.

"Ahora el gobierno porteño me dio este local, que es nuevo y tiene doble techo, es más resistente. Pero el año pasado un amigo que vino a la cancha, me mandó una foto y vi que estaban saltando arriba del quiosco. Se rompió todo, yo a eso de las 14 ya cierro".

Miguel González atiende un quiosco de diarios a pocas cuadras del Monumental Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En cuanto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cercana al estadio de River, anunció en un comunicado que no suspenderán el dictado de clases, la toma de parciales, las tareas de investigación ni cualquiera de las otras actividades laborales ante el evento deportivo de hoy a la noche.

"Consideramos que el Gobierno de la Ciudad no puede definir el cierre de un predio de la Universidad de Buenos Aires -que es un organismo autónomo- ni pretender alterar el desarrollo de las tareas propias y habituales de la institución. Por el contrario, requerimos que las autoridades de la CABA, responsables del operativo de seguridad del evento, garanticen a través de los medios a su alcance que la actividad en uno de los centros de estudio y de producción del conocimiento más importantes del país pueda desarrollarse con normalidad", detallaron en el escrito.

En esta ocasión todo el operativo de seguridad estará a cargo de la Policía de la Ciudad, al igual que en el 1° de septiembre pasado, cuando ambos equipos se enfrentaron por el torneo local. Habrá un pequeño ejército de 1500 agentes, se trabajará con drones, helicópteros, cámaras de seguridad, un sistema de reconocimiento facial, entre otras herramientas para que todo fluya con normalidad.

El dispositivo de seguridad en los alrededores del Monumental Crédito: Gobierno de la Ciudad

Luego, a las 17 se realizarán cortes totales de tránsito en el siguiente perímetro: Avenida del Libertador entre Monroe y Avenida Udaondo; Udaondo entre Libertador y Avenida Lugones; Avenida Figueroa Alcorta entre Udaondo y Monroe; Monroe entre Libertador y Alcorta. A su vez, también habrá un corte total en Puente Labruna y la Colectora de Avenida Cantilo.