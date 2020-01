Como sus hijos no quisieron ir de viaje, salieron de excursión con el módem

Chris y Cassey prefirieron llevar al paseo a su módem, el "más trabajador de la familia" antes que a sus tres niños "malagradecidos" Crédito: Facebook Cassey Langan

Un matrimonio australiano quería pasar un día de excursión en un balneario próximo a su casa, en el estado de Victoria. Buscaban hacer del viaje un buen momento familiar y por eso procuraron para la salida la compañía de sus tres hijos. Pero los niños les dijeron que el paseo no les parecía una buena idea, y que preferían quedarse en la casa y navegar por internet.

Ante la negativa de sus criaturas, los padres decidieron hacer algo llamativo: llevaron a la excursión al módem de la familia ¡Y le sacaron fotos!

"Les preguntamos a nuestros hijos si querían hacer una excursión de un día a Warnambool y nos encontramos con su respuesta: 'es aburrido, no queremos ir'. Entonces, decidimos que en lugar de llevar de paseo a tres niños malagradecidos, llevamos al miembro de la familia más trabajador: nuestro módem", esciribió en Facebook Cassie Langan, la madre de la familia que, junto a su esposo Chris, tomó la innovadora decisión de dejar a sus hijos sin Internet por un día.

Pero este matrimonio no solamente se fue igual de paseo sin sus hijos y con su módem, si no que además se dedicaron durante el viaje a sacarle fotos al aparato en los diferentes lugares que visitaban.

Así, en la publicación de Facebook, Cassie y Chris subieron fotos del módem en la arena de la playa, sobre una hamaca, en una plaza rodeado de gaviotas, en un muelle y hasta al lado de un plato de papas fritas.

"El módem tuvo un día fantástico sin ser utilizado por los niños y para él debe haber sido encantador no escuchar sus constantes disputas", escribió Cassey en su cuenta de Facebook. La publicación, subida el pasado 12 de enero, alcanzó hasta el momento más de 150 reacciones positivas -me gusta, me divierte, me encanta- y fue compartida unas 63 mil veces.