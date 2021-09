Con ojos de turista

Hacia el final de septiembre, las baterías empiezan a agotarse. No en vano algunos colegios otorgan una semana de vacaciones en esta fecha, a tono con el spring break norteamericano. Y es que viene muy bien recargar energías para encarar la última parte del año, sin dudas, la más demandante y alocada. Pero para hacer esto no siempre es necesario irse lejos. A veces bastan unos días de relax en el mismo lugar en que vivimos, pero con otra actitud y “anteojos” para ver la vida. Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad maravillosa que no siempre apreciamos en todo su esplendor. ¿Qué tal regalarse un tiempo en algunos de sus increíbles hoteles y sentirse turista? De la mano de Club LA NACION, AHT y Buenos Aires Travel, es muy posible.

El recorrido puede empezar en el Novotel, que cuenta con una terraza solárium, sauna y pileta exterior, ideal para estos primeros días de calor. Por las mañanas ofrece un desayuno bufet imperdible, perfecto para encarar después una caminata por la zona más turística de la ciudad, apenas a metros del Teatro Colón. A la vez, los huéspedes también pueden deleitarse con la cocina mediterránea del restaurante, Patio #378, que cuenta con menú ejecutivo, de tres pasos, una amplia variedad de sándwiches y opciones vegetarianas e infantiles. Las opciones de ocio incluyen una zona de juegos junto con un gimnasio, terapia de spa y clases de fitness. Y tienen estacionamiento privado y depósito de equipajes.

Otra variante interesante es el Scala Hotel, frente a la avenida 9 de julio. Es un majestuoso edificio, imponente desde su entrada y lobby por su estilo, que conjuga la elegancia de antaño con tecnología de avanzada. Gracias a su estratégica ubicación, permite un fácil acceso al corazón histórico, cultural, financiero y gastronómico de Buenos Aires. Cuenta con 143 espaciosas habitaciones y suites y múltiples salones conectados y adaptables a las necesidades de cualquier tipo de reunión. Aquí es posible tanto desconectarse por completo como mudar el home office y renovar la vista desde el escritorio.

También en zona, Libertador Hotel propone habitaciones y suites bien equipadas que incluyen comodidades como Internet gratuita, minibar, room service las 24 horas y televisores de pantalla plana con canales por cable y satélite. A la vez, cuentan con un restaurante más sofisticado donde hay desayuno bufet y un lobby bar y restaurante más informal, ideal para tomar algo a la noche y cerrar el día.

Una vista distinta de la ciudad está disponible a solo una reserva de distancia. ¿Ya te decidiste?

