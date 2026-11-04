El próximo domingo 8 de noviembre arribará al país el papa León XIV. El recorrido del Sumo Pontífice por la Argentina incluye la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, y para que los fieles puedan participar del evento, el Gobierno dispuso distintos tipos de feriados.

Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

El cronograma del Papa León XIV (Fuente: Instagram/@vaticannews.es)

Confirmación oficial: el próximo fin de semana es largo con un feriado nacional

El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.

El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el territorio argentino.

es feriado nacional en todo el territorio argentino. El martes 10 de noviembre , el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal.

, el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal. Por último, el miércoles 11 de noviembre, el asueto alcanza solo a la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la misa que se realiza en Luján. Estas medidas buscan permitir que los ciudadanos asistan a las actividades

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El cronograma completo de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Según se co n oció en el cronograma oficial, el Sumo Pontífice arribará 16.30 al país, y la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.

Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

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