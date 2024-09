Conflicto: “Tenemos un enorme desafío de ‘descorporativización’ de las universidades”, advirtió Torrendell

Escuchar

Este mediodía, en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en el Hotel Libertador, ubicado en el centro porteño, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, disertó sobre los nuevos paradigmas de la política educativa. Entrevistado por la periodista Clara Mariño, el funcionario analizó las políticas del sector. Sobre ese tema explicó que es necesario pasar del Estado educador a la sociedad educadora.

La charla se dio en medio de un fuerte conflicto que enfrenta al Gobierno con las universidades públicas nacionales por el presupuesto y los salarios del personal docente y no docente. De hecho, mañana habrá un paro en las casas de altos estudios y el 2 de octubre próximo, los rectores de todas las instituciones, los gremios y las federaciones estudiantiles anunciaron que harán una marcha al Congreso para reclamar por el potencial veto a la ley de financiamiento universitario.

En el comienzo de la charla, Torrendell advirtió que la idea de un Estado educador fue un invento liberal del siglo XIX en sociedades no alfabetas, en un contexto en el que la burguesía tenía que civilizar al resto de la población. Así, hubo necesidad de una política con una fuerte presencia del Estado que dio pie al crecimiento educativo, pero también a abusos por parte del Estado educador. “Llegamos al siglo XXI a un momento en que es necesario que la sociedad sea protagonista, el rol del Estado es clave, pero no tiene que ser hegemónico, sino que debe tener un rol de articulación. Hay que tener en cuenta que hoy la sociedad es educadora porque tenemos otras herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a la información de manera más sencilla”, sostuvo. Y aclaró que es necesario un pluralismo educativo para superar hegemonías que en el campo educativo argentino son muy potentes. Y subrayó que existe un enorme desafío para lograr una mirada plural.

A su vez, Torrendell indicó que hay que pasar de un derecho a la educación que hoy está devaluado a otro que tenga en cuenta tres principios: la justicia o equidad educativa; la libertad de participación que requiere de libertad de aprendizaje para maestros, alumnos, directores, y, por último, la fraternidad o confianza porque donde no hay confianza no se aprende. “Hay que generar políticas educativas que incluyan estos tres principios. De esta manera vamos a poder pasar del centralismo a la descentralización educativa”, explicó. Y destacó que ningún actor debe monopolizar la educación, ya que esta es poliárquica y tiene como actores a la familia, a la escuela, la sociedad civil, el Estado y la Iglesia si se plantea de esa manera.

Por otra parte, enfatizó la necesidad de una política participativa y federal y, en ese sentido, destacó el papel del Consejo Federal de Educación, que hace posible los acuerdos fundamentales para avanzar en ese sentido. “Hemos logrado aprobar un plan de alfabetización a nivel nacional, en un contexto de acuerdo genuino, que luego debe decantarse en cada provincia y en cada municipio”, advirtió.

Por otro lado, destacó la importancia de las escuelas protagonistas. Esto implica un equipo directivo potente y una política educativa que ponga en el centro a las instituciones. “La clave es acompañar desde el Estado a las provincias y, luego, a las escuelas. A su vez, enfatizó que la política debe centrarse en el contenido educativo, en que los chicos aprendan y, en ese sentido, destacó que hace falta información porque para gobernar y acompañar a las instituciones hay que saber qué sucede.

Destacó que la alfabetización es un tema central de la política educativa porque los chicos pasan siete años en las escuelas “pero no están aprendiendo”. Y explicó que para esto hay que encarar estrategias que aseguren los aprendizajes fundamentales.

Por último, enfatizó la necesidad de una autonomía universitaria. Propuso pasar de las universidades dependientes de las políticas partidarias y de los gobiernos de turno a “la verdadera autonomía” que implica su “descorporativización” y su autarquía económica. “Insistimos no hay ningún problema con las universidades, venimos de las universidades, queremos a las universidades, la universidad es la esperanza y la cúspide del sistema educativo”, señaló Torrendell.

Sobre el presupuesto, advirtió que ya el escritor e intelectual Juan Manuel Estrada (1842-1894) debatía estos temas en la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires y decía “un patrimonio universitario es la base de su emancipación”. “De manera que planteaba en ese momento que la verdadera autonomía universitaria venía de una verdadera autarquía económica financiera. Con esto no quiero decir que hay que cambiar ya la política de financiamiento. Sin duda, hay una tradición de universidad gratuita y de dependencia de presupuestos nacionales directos, pero no cabe duda que ya Estrada veía y anticipaba este problema”, añadió. Y enfatizó que la universidad debe tener sus recursos para lograr una dinámica de libertad. “Se verá en el futuro cómo se logra eso con distintas fuentes de recursos y, por otro lado, la universidad se vuelve esclava cuando es asalariada y todos los años tiene que estar yendo al Congreso para pedir presupuesto. Insisto estoy citando a Estrada no es que el Gobierno quiera llevar adelante estas ideas”, aclaró.

Sin embargo, reconoció que si una universidad quiere ser realmente autónoma tiene que serlo también económicamente. Para eso tiene que saber combinar un conjunto de financiamientos que no haga que su vida dependa como sucede hoy de un conjunto de actores que negocian con el Poder Ejecutivo y el Congreso todos los años. Torrendell afirmó que esta dinámica es la que genera los problemas que la universidad pública tiene hoy: “Insistimos las universidades argentinas son potentes, son valiosas pero tenemos un desafío enorme de ‘descorporativización’ de las universidades y evidentemente también tenemos el desafío de mejorar los salarios y ese es el compromiso del Gobierno”.

