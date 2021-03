Conmovedora despedida: el mensaje de la hija del hombre que murió por combatir el incendio en Chubut

Camila Rivero despidió en redes a su padre, José Rivero, de 68 años, quien falleció hace unas horas al sufrir quemaduras en el 40% de su cuerpo mientras combatía las llamas en Las Golondrinas (Chubut). Rivero se convirtió en la tercera víctima de los incendios que azotaron días atras a las provincias de Chubut y Río Negro.

La semana pasada, los incendios forestales asolaron varias localidades de la Comarca Andina de Chubut, centenares de personas debieron ser evacuadas y perdieron su hogares, y varias resultaron heridas. La magnitud de la catástrofe obligó al presidente Alberto Fernández a viajar el sábado 13 para recorrer las zonas afectadas por los incendios y hacer una serie de anuncios en materia económica, de obra pública y vivienda. Sin embargo, la visita fue truncada por una protesta de “antimineros” que apedrearon el vehículo en el que se trasladaba el mandatario.

Rivero fue internado en Esquel, luego fue derivado a Bariloche y tras agravarse su cuadro general por la afectación de las vías respiratorias, su familia pidió el traslado en un avión sanitario al Instituto del Quemado en Buenos Aires.

“Mil gracias a toda la gente, ya conseguimos el avión sanitario para mi papá. Están ahora trasladandolo al aeropuerto. De corazón millones de gracias a toda la gente que nos ayudó ya sea compartiendo, comunicándose con nosotros y moviendo todo para que esto suceda. Lo conseguimos”, había publicado en redes su hija Camila Rivero días atrás.

Sin embargo, en la madruga de hoy, José Rivero falleció. Y su hija, junto con fotos de Rivero, escribió una conmovedora despedida en memoria de su padre.

“Días atras contemplabas el paisaje así, con esa paz que transmitía el lugar que nos rodeaba, a misma que transmitías vos. Diste siempre todo por nuestra familia. Desde que tengo memoria. Y te fuiste de la misma manera, dejándolo todo por nosotros. Mientras veías consumirse en llamas la casa, que con muchísimo esfuerzo te costó construír. Pero eso no importa pa, quedan todos los recuerdos, las anécdotas y las risas juntos, las cenas en familia, nuestras discusiones de todas las noches hablando de física, del universo, de la vida... Fuiste y seguirás siendo mi más grande admiración. El papá que siempre que necesitaba hacer la tarea, desde los 4 años en el jardín hasta ahora en el Instituto. Era mi libro abierto, al que le preguntaba todo y para todo tenía una respuesta. Que me ayudaba con entusiasmo cuando tenía que armar algún dispositivo de laboratorio y parecíamos dos nenes jugando y haciendo ciencia que nos encantaba. Y ni hablar de tu sentido del humor, que hasta el último momento antes de que te duerman entraste al quirófano haciendo chistes y riéndote. Quien hubiera pensado que ya no ibas a despertar más... Donde sea que estes pa, quién sabe donde, estoy segura de que te fuiste sabiendo que dejaste en vida muchas enseñanzas, sobre todo a nosotros tus hijxs, a mi. Te amo y te voy a llevar siempre, c ada vez que mire a la montaña, al bosque, al cielo lleno de estrellas....”, posteó Camila Rivera.

Camila había realizado una publicación contando la situación que vivían en su familia a raíz de los incendios. “Con el incendio además de que perdimos todo, mi papá sufrió quemaduras y fue internado en principio en el hospital de El Hoyo el día martes 9 (día del incendio), enseguida lo trasladaron a Maitén y de ahí a Esquel donde tuvieron que ponerlo en coma inducido. Fue trasladado despues a Bariloche donde se encuentra ahora, le hicieron el día de ayer una traqueotomía porque tenía comprometido el sistema respiratorio. Todavía estamos esperando a que lo trasladen al centro de quemados de Buenos Aires. En estos momentos se encuentra estable, pero sus quemaduras son graves. Mi mamá se encuentra con él allá. Les agradezco mucho a todxs su preocupación, no he podido responder muchos mensajes , pero mis hermanos y yo estamos bien y recibiendo muchísima ayuda de toda nuestra familia y amigos. Y ahora esperando que de alguna manera todo esto se solucione...”.

Rivero es la tercera víctima fatal por los incendios simultáneos declarados el 9 de marzo pasado en la zona de la cordillera de Chubut, que provocaron la muerte del peón rural Sixto Garcés, de 50 años, en la zona de El Maitén, y, días después, de María Briones, conocida como “Maruca”, vecina de la “Eco Aldea”.

LA NACION