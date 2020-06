Conrado Estol: "No hay hilo conductor entre los runners y la suba de contagios"

Conrado Estol en Hablemos de otra cosa

El consultorio vacío de uno de los médicos más reconocidos del país se abre para Hablemos de otra cosa . El Dr. Estol fue uno de los primeros en enseñar a hacer tapabocas caseros y recomendar su uso. El video se hizo viral y le llovieron las críticas hasta que días después la OMS dictó su uso obligatorio. Lo mismo pasó cuando se anticipó al concepto de distancia social.

Es una de las pocas voces científicas por fuera de la infectología que se atreve a hablar de la pandemia. El coronavirus fue uno de los ejes de la entrevista con Pablo Sirvén, pero también hubo espacio para su especialidad en ACV como neurólogo, los sistemas de salud comparados, su trabajo en Estados Unidos y el cerebro humano en situaciones de emergencia.

"No termino de entender la discusión por los runners, si no estás en un lugar cerrado, superpoblado y sin ventilación no debería haber problema. Los daneses circularon durante el aislamiento y controlaron al virus. En todas las pandemias de la humanidad hay lugares súper contagiadores, el 10% contagia al 80%. En los lugares donde hay más pobreza e inequidad social, más se disemina el virus".

El árbol genealógico de Conrado Estol incluye a un abuelo periodista corresponsal en Nueva York, su madre familiar del "Che" Guevara y un hermano músico ( Acho Estol ) miembro de La Chicana. El eclecticismo familiar lo llevó a ampliar sus estudios médicos a otras áreas. Invitado por su mujer (la reconocida economista Clarisa Lifsic) a una conferencia para un banco descubrió a Nando Parrado, sobreviviente de la tragedia de Los Andes. Después de escucharlo, Estol decidió investigar científicamente cómo sobrevivió con el cráneo roto, sin agua y sin comida. "La naturaleza le hizo un tratamiento como si hubiera estado en la mejor clínica", afirma hoy. Sus estudios se publicaron en The Lancet Neurology y le valieron una amistad con Parrado.

"La lección de la pandemia es que si no es todos juntos no hay chance", afirma Conrado Estol y dice que no hay medida que pueda reemplazar la noción de comunidad. "Hay que testear más y rastrear contactos, pero nada sirve si se inventan permisos para transitar y no hay responsabilidad individual. Tenemos que colaborar. No ser individualistas es el centro de esto".

