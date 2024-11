“Consigo precios muy convenientes”: furor por las compras navideñas de argentinos en Chile

MENDOZA.- Con un ojo en las fiestas de fin de año, son cada vez más los argentinos, sobre todo los mendocinos, que ya se disponen a cruzar la cordillera de los Andes en la búsqueda de regalos. Es que las compras “superconvenientes” en Chile, especialmente de indumentaria, de electrónica y de juguetes, se han convertido en una verdadera opción de ahorro; tal como viene publicando LA NACIÓN durante todo este año. Por eso, a la hora de sorprender con algo “bueno, bonito y barato” en el árbol de Navidad o junto a los zapatos para Día de los Reyes habrá, con seguridad, productos traídos de ese país. Claro está, es creciente la preocupación de los comerciantes locales que no logran un repunte en las ventas.

Así, ya es casi una rutina organizar unas “minivacaciones” durante algún fin de semana o viajar por el día en algún “tour de compras”, y más ahora, que las condiciones meteorológicas acompañan. Salvo alguna jornada de inestabilidad climática, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece las 24 horas abierto, con horario de verano. Eso sí, hay que armarse de paciencia, porque hay días de gran movimiento en los que se registran importantes demoras en el complejo aduanero chileno. En los últimos días, comenzó a notarse un mayor flujo: entre semana, en promedio, cruzan más de 2000 personas por jornada, mientras que los fines de semana la cifra suele trepar a los 5000 viajeros diarios.

“Nos vamos este fin de semana con la idea de hacer las compras navideñas para toda la familia. Es la única forma de poder cumplir con todos, con algún presente, después de un año tan duro. Después veremos si volvemos a la playa en enero o febrero”, contó a LA NACIÓN, Paola, quien junto a su esposo Gabriel, ambos profesionales, y sus dos hijos, suelen hacer escapadas esporádicas a Chile. “No sólo descansamos de la rutina y paseamos, sino que compramos cosas que realmente nos sirven y que en Mendoza están muy caras, incluidos algunos alimentos”, indicaron.

“Acabo de llegar de Chile: me compré ropa y herramientas para el hogar. Son hasta 300% más baratas. Espero volver a fin de mes o a comienzos de diciembre para comprar los regalos de Navidad y Reyes: juguetes y zapatillas para los chicos”, aportó Mariano, profesor de Educación Física. A la hora de comparar los precios, vale mencionar que prácticamente hay una paridad cambiaria entre pesos argentinos y pesos chilenos, por lo que quienes viajan con dólares corren con una ventaja extra, ya que está mejor cotizado.

Promociones especiales

En Chile ya se preparan, sobre todo, para la segunda quincena de noviembre y para todo diciembre, que tendrán más movimiento que el habitual, además de lo que esperan para la temporada de verano. Saben que habrá más visitantes recorriendo los shoppings y los centros comerciales de Los Andes, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, los cuales ya están a tono con las festividades, con promociones especiales y cubiertos de decoración alusiva.

“Seguramente tendremos más extranjeros visitando nuestras tiendas”, señalaron a LA NACIÓN desde Weplay Store, un negocio de juegos, tecnología y accesorios en varias ciudades del país, donde uno de los productos más demandados es la consola de videojuegos, como la PlayStation5, que puede conseguirse a 600 dólares, mientras que en la Argentina cuesta el doble.

“Ya vemos a más argentinos comprando indumentaria o calzado, además de alimentos. Y muchos ya piensan en llevarse los regalitos para las Fiestas”, explicó a este medio una agente de ventas en el reconocido mall Costanera Center, en plena región metropolitana. La misma respuesta dio el vendedor de uno de los comercios de los concurridos outlets de Quilicura, en el norte de Santiago. Es más, los esfuerzos de los locales también están puestos en el fin de semana largo argentino del 16 al 18 de noviembre así como en un evento clave, el Black Friday 2024, que ya tiene fecha confirmada en Chile: será el viernes 29 de noviembre. Sin dudas, una oportunidad destacada para adelantar las compras navideñas, con descuentos y promociones singulares, en un abanico de productos y servicios.

“En Mendoza no me compro ni los calzoncillos. Así que sí, como viajo todos los meses, traigo toda la ropa de mis hijos y de mi esposa de allá”, contó a LA NACIÓN, Pablo, un médico mendocino que va y viene a Chile, donde también cumple jornadas laborales, como una guardia de 24 horas, que cobra en dólares y llega a ganar lo que en la Argentina percibe en un mes en un cargo en el Estado. “Cuando hay que traer regalos, los suelo comprar allá, ya sea en tiendas físicas, o en comercios online y hasta en Mercado Libre Chile. Consigo precios muy convenientes. A mis hijos les encantan los Legos y allá se consiguen a mitad de precio que acá. Las Barbies, por 5000 pesos, podés conseguir las básicas”, contó.

Tours

En tanto, los tours están a la orden del día y ya empiezan a aparecer promociones para las Fiestas. Las distintas firmas consultadas por este medio afirman que está disponible el servicio para las semanas venideras, con valores promedio de 50.000 pesos por persona, ida y vuelta, en ómnibus propios con desayuno, snacks y bebidas a bordo, coordinador y guía de compras. “Es un viaje directo a Estación Central, en Santiago, para iniciar el recorrido por los mall y outlets. Podes traer dos bolsos o una valija grande y un bolso”, indican en una de las empresas. No solo hay grupos que parten desde distintos puntos de Mendoza, sino que empiezan a aparecer salidas desde provincias vecinas e incluso hay quienes organizan los viajes desde Buenos Aires, ya sea por vía terrestre o aérea.

En tanto, en los comercios mendocinos hay preocupación por lo que pasará en las próximas semanas, aunque no se desalientan del todo, tras el leve repunte que viene experimentando el sector en el resto del país, sobre todo después del Día de la Madre. De hecho, en octubre, según datos de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), las ventas, a nivel nacional, tuvieron un incremento que rozó el 3% en relación con el mes anterior. Desde la entidad reconocieron el impacto que tiene en las provincias fronterizas, como Mendoza, el alto grado de comercialización en las naciones vecinas, con precios realmente superadores. Sin embargo, por el momento, no es un tema que esté puesto sobre la mesa con el gobierno nacional para avanzar con alguna medida en concreto para intentar revertir esta realidad, admitieron desde CAME. En Mendoza, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys) dejó en claro su posición. “A las provincias con frontera no nos dan los mismos números. Venimos de la baja de 10 meses en electrodomésticos, bazar, informática, celulares, indumentaria y calzado. Tenemos el gran competidor, que es Chile”, indicó Adrián Alín, titular de la organización empresaria, a la espera de alguna acción que mitigue el efecto de las compras en Chile.

