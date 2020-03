Controlaron en Chubut el incendio que afectó 550 hectáreas

Desde ayer, las brigadas trabajan en el enfriamiento de puntos calientes; cautela oficial respecto de cuál fue el origen de las llamas

Ana Tronfi 6 de marzo de 2020

ESQUEL.- El incendio que avanzaba al costado de la ruta 259, entre esta localidad y Trevelin, está controlado. Así lo informó ayer el Comité de Crisis provincial que intervino en el operativo.

"Ya podemos estar más relajados. No ver esas llamas que tanto nos alarmaron es una tranquilidad para todos. Trabajaron todos los organismos municipales, provinciales y de la Nación de manera coordinada, lo que nos permitió llegar a este resultado", afirmó el intendente de Esquel, Sergio Ongarato.

El incendio había comenzado el martes y amenazó a un sector de viviendas tendido en las inmediaciones del fuego, cuyo epicentro se ubicó a cinco kilómetros del centro de esta ciudad. Incluso, cuatro familias se autoevacuaron durante el momento más crítico.

Tras el anuncio sobre el control de las llamas, el Comité de Crisis emitió un comunicado para anticipar "recorridas y enfriamiento de puntos calientes".

Con 45 brigadistas en el sector donde se propagó el fuego, "el despliegue de recursos incluye las brigadas de Esquel, Trevelin, Corcovado y Lago Rosario del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), la brigada del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Río Negro. Asimismo, cuentan con el apoyo de tanques cisternas de Vialidad Provincial. Permanecerá en área de espera maquinaria pesada de Vialidad Provincial y del SPMF.

Los medios aéreos, en tanto, quedaron ayer "desafectados del operativo y se mantienen en guardia en sus respectivas bases", señalaron en el comunicado oficial. Fueron tres aviones hidrantes los que participaron del trabajo de control del incendio, que afectó alrededor de 550 hectáreas de pastizales y arbustos en la zona del Cerro de la Cruz.

El secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Rovetta, explicó que si bien "algunas brigadas se replegaron, el operativo se va a mantener para iniciar la fase de extinción. Quedan dos aviones hidrantes y el helicóptero".

Sostuvo que el resultado es "un gran trabajo de coordinación interinstitucional", a la vez que destacó el gran apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En el lugar donde comenzó el incendio, permanecieron tres observadores meteorológicos para seguir el comportamiento del fuego y brindar seguridad ante posibles situaciones críticas al personal de línea.

"El despliegue de recursos materiales y humanos tuvo un total de 232 personas. En las primeras dos horas se reunieron rápidamente 70 operarios", dijo el funcionario.

Rovetta, sin embargo, fue cauto sobre el origen del incendio que, según un comunicado oficial que difundió la prestataria del servicio de electricidad en la zona, la Cooperativa 16 de Octubre, se produjo por le impacto de un pájaro sobre un transformador.

"Me gustaría esperar los informes técnicos. Sí está claro que hubo alguna cuestión eléctrica, pero no voy a asegurar otro tipo de cuestiones hasta que no ordene el peritaje. Más allá de las explicaciones, hay que establecerlo con claridad". En principio, dijo que la zona está determinada, pero no se arriesgó a confirmar que fue en la subestación transformadora de la cooperativa.

Agregó: "Siempre hacemos el informe preliminar interno, pero si hay dudas se piden peritos. El año pasado lo hicimos con todos los incendios de envergadura registrados en la zona, que fueron varios".

Al respecto, explicó que hasta el momento existió un solo caso en el que se detectó fehacientemente el origen y el autor de una quema que derivó en un incendio de magnitud. Por esta razón, "se iniciaron acciones administrativas y llegamos a aplicar una multa, que pasó a instancia de Fiscalía para su cobro".