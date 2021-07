Convocan a un apagón en memoria por los 100.000 muertos por coronavirus

Con el último parte diario de muertos y contagios por la pandemia del coronavirus, la Argentina alcanzó los 100.000 fallecidos por el virus, en momentos en los que alrededor del mundo esta triste cifra supera las cuatro millones. Entre la indignación y el dolor, convocaron a un apagón a las 21 en memoria de las víctimas.

La propuesta surgió en las redes sociales, donde -por la gran cantidad de mensajes que se emitieron al respecto- esta problemática llegó a dominar los 3 principales trending topics en Twitter. El principal es #100milmuertos y los dos siguientes apuntan directamente contra el Gobierno: #AlbertoPodésDormir #ApagonALas21.

Más de 100 mil muertes por coronavirus en la Argentina

En se sentido, el ojo de un sector de la sociedad crítico con este Gobierno se centró en dos dichos del presidente Alberto Fernández, que fueron recordados: “Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos”, frase pronunciada en abril de 2020 cuando se debatía sobre la dicotomía (”falsa”, según el mandatario) entre economía y salud; y “no quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz”, declaración que motivó el hashtag #AlbertoPodésDormir.

Desde la Casa Rosada repiten que “ningún argentino se quedó sin atención médica” y que “ya se recibieron más de 30 millones de dosis” que se negociaron “con todos los laboratorios posibles”. Además, para defender su gestión, en una entrevista con Radio 10, sostuvo: “Puse todo el empeño en salvar vidas. Cada muerte por Covid-19 en Argentina es para mí un puñal en el corazón. Lo cargaré en el alma por el resto de mi vida. Sé que hice todo para salvar vidas. Los que hagan política con eso, allá ellos”.

Algunos de los mensajes de la convocatoria

El Covid estaba lejos, el problema era el dengue

Tuvimos la cuarentena + larga del mundo, sin un plan, destruyendo absolutamente todo.

Frenaron durante meses la llegada d otras vacunas, con la palabra negligencia solo x un tema ideológico.

Memoria 🖤 #ApagonALas21 pic.twitter.com/3d81Nh7LWG — Silvia_RepublicanaOK (@Republica_naOK) July 14, 2021

#ApagonALas21

Hoy a las 21:00 hrs apaguemos las luces de nuestras casas por 5 minutos …….



Un minuto x que murieron en soledad, un minuto por los que no tuvieron derecho a la despedida, un minuto para decir BASTA de tanta mentira, corrupción, negligencia e ignorancia!!!!! pic.twitter.com/QMjADUoHpj — @DONPABLOFRANCISCO (@DONPABLOFRANCI1) July 14, 2021

En memoria de todos los fallecidos por culpa de este gobierno genocida y corrupto#ApagonALas21 en todo el país con respetuoso silencio



Pero sin olvidarnos jamás que detrás de esto están Alberto y Cristina#AlbertoPodesDormir? pic.twitter.com/dZeJz1Txkj — MENDOZA SE MUEVE (@MendozaSeMueve1) July 14, 2021

#ApagonALas21

A las 21hs todo el país debe apagar la luz y prender una vela por cada muerto en esta pandemia pic.twitter.com/XZ3vKwE3sB — paula (@paulita_pro) July 14, 2021

#AlbertoPodesDormir con los 10.250 muertos x covid?



Hoy no podes fallar!!! Por tus amigos y familiares#ApagonALas21



En memoria de los fallecidos



Hoy a las 21:00 No te olvides.



El país està de luto. 🇦🇷 pic.twitter.com/RGz13g2Qva — Irene Lopez (@IreneDeLugano) July 14, 2021

