COP31: seis claves para entender la Cumbre del Clima “más grande de la historia”

El día después de que el Papa hablara en Buenos Aires sobre que la Argentina fue bendecida por Dios con una “extraordinaria riqueza natural” y la necesidad de una “ecología auténticamente humana”, a más de 12.000 kilómetros, en Antalya, Turquía, empezó la trigésimo primera Cumbre del Clima (COP31) de las Naciones Unidas.

Fue este lunes 9, y hasta el 20 de este mes habrá negociaciones multilaterales entre representantes de 196 naciones y la Unión Europea, con un estimado de 100.000 asistentes compuestos de políticos, organizaciones no gubernamentales, empresas, activistas, pueblos locales e indígenas y periodistas. Podría ser la COP más concurrida de la historia, y sin duda es el segundo evento con más asistentes después de la Copa Mundial de la FIFA.

La cumbre ocurre en un momento delicado para el multilateralismo, derivado de una crisis geopolítica cada vez más tensa en la que juegan temas cruciales en la agenda internacional, como minerales críticos y seguridad energética.

Los anfitriones del evento serán dos: Murat Kurum,ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático y Chris Bowena, ministro de Cambio Climático y Energía. A lo largo de los días asistirán entre 68 y 75 mandatarios y primeros ministros. Hablarán durante el segmento de alto nivel, el 11 y 12 de noviembre.

La Argentina llega con una delegación nacional mínima después de haber entregado, dos años más tarde, un documento clave para los compromisos climáticos llamado Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), que son básicamente los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero del país. Estos fueron calificados por varias organizaciones nacionales e internacionales como “poco ambiciosos”.

La COP31 también sesiona en momentos en los que los indicadores climáticos están “fuera de lo común”, según advirtió la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, al publicar un informe que advierte de un calentamiento muy cercano al límite de más de 1,5ºC fijado en el Acuerdo de París. “Hemos entrado en una nueva era de extremos climáticos”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.