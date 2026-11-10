COP31: seis claves para entender la Cumbre del Clima “más grande de la historia”
El día después de que el Papa hablara en Buenos Aires sobre que la Argentina fue bendecida por Dios con una “extraordinaria riqueza natural” y la necesidad de una “ecología auténticamente humana”, a más de 12.000 kilómetros, en Antalya, Turquía, empezó la trigésimo primera Cumbre del Clima (COP31) de las Naciones Unidas.
Fue este lunes 9, y hasta el 20 de este mes habrá negociaciones multilaterales entre representantes de 196 naciones y la Unión Europea, con un estimado de 100.000 asistentes compuestos de políticos, organizaciones no gubernamentales, empresas, activistas, pueblos locales e indígenas y periodistas. Podría ser la COP más concurrida de la historia, y sin duda es el segundo evento con más asistentes después de la Copa Mundial de la FIFA.
La cumbre ocurre en un momento delicado para el multilateralismo, derivado de una crisis geopolítica cada vez más tensa en la que juegan temas cruciales en la agenda internacional, como minerales críticos y seguridad energética.
Los anfitriones del evento serán dos: Murat Kurum,ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático y Chris Bowena, ministro de Cambio Climático y Energía. A lo largo de los días asistirán entre 68 y 75 mandatarios y primeros ministros. Hablarán durante el segmento de alto nivel, el 11 y 12 de noviembre.
La Argentina llega con una delegación nacional mínima después de haber entregado, dos años más tarde, un documento clave para los compromisos climáticos llamado Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), que son básicamente los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero del país. Estos fueron calificados por varias organizaciones nacionales e internacionales como “poco ambiciosos”.
La COP31 también sesiona en momentos en los que los indicadores climáticos están “fuera de lo común”, según advirtió la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, al publicar un informe que advierte de un calentamiento muy cercano al límite de más de 1,5ºC fijado en el Acuerdo de París. “Hemos entrado en una nueva era de extremos climáticos”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.
¿Qué mandatarios van y quiénes no?
¿Hay delegación argentina?
¿Cuál será el rol de América Latina?
¿Cuáles son los ejes clave en las negociaciones?
Crisis geopolítica y un espacio degradado
¿Qué pasa con la adaptación, y las pérdidas y daños?
¿Qué mandatarios van y quiénes no?
Según la lista de oradores más actualizada del segmento de alto nivel, habrá 68 mandatarios presentes entre el 11 y 12 de noviembre. No obstante, el número podría escalar hasta 75. Entre ellos estará el recientemente reelecto presidente brasileño Lula Da Silva; Delcy Rodríguez, de Venezuela; Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; el presidente iraní, Masoud Pezeshkian; el primer ministro británico, Andy Burnham, y su par del Estado de Palestina, Mohammed Mustafa.
El gran ausente de la COP31 es Estados Unidos, ya que, a decisión del presidente Donald Trump, el país salió del Acuerdo de París. Esto significó un shock para los fondos climáticos, pues hasta 2024 era un importante aportante. En este caso, no solo no enviaron un mandatario, sino que el país no negocia. Otros casos no enviarán mandatarios a participar del acto político y solo habrá técnicos negociadores representándolos.
Tal es el caso de España, Francia, Alemania y China. Y a pesar de que Xi Jinping informó su ausencia, concurrirá su vicepresidente, Han Zheng.
¿Hay delegación argentina?
Se espera que la Argentina, como sucedió durante toda la administración libertaria, tenga una participación casi fantasmal dentro de las negociaciones climáticas. La delegación oficial es encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería y representante oficial ante la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (Cmnucc).
Según informó el propio Gobierno, actualmente la Argentina participa y coordina posiciones en los siguientes espacios de negociación: Grupo Sur, el Grupo de los 77 y China, y el Grupo de América Latina y el Caribe, que agrupa a los 33 estados de la región dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Aunque no participarán de las negociaciones formales, varias provincias buscarán posicionarse y establecer acuerdos de forma paralela a la representación nacional. Fuentes cercanas a este espacio de negociación mencionaron la participación de la provincia de Jujuy, La Pampa y Misiones.
La semana pasada, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, coordinó el Frente Ambiental Latinoamericano que reúne a gobiernos subnacionales de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y la Argentina.
¿Cuál será el rol de América Latina?
América Latina llega a la COP31, que comenzó el 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con un escenario político diferente al de la cumbre anterior. Varios de los líderes políticos que impulsaron una agenda ambiental común en la COP30 ya no están en el poder. Colombia busca aumentar la producción de petróleo y promover el fracking, Chile derogó más de 40 decretos ambientales y Bolivia eliminó su Ministerio de Ambiente. Brasil, en cambio, mantiene a Lula da Silva en la presidencia, aunque su gobierno enfrenta cuestionamientos por apoyar la exploración petrolera en la cuenca del Amazonas.
La agenda de la región estará atravesada por tres temas: transición energética, deforestación y financiamiento climático. Entre los asuntos pendientes de la COP30 se encuentran dos hojas de ruta voluntarias impulsadas por Brasil, una para avanzar en la eliminación gradual de los combustibles fósiles y otra para detener la deforestación y promover el manejo forestal sostenible. También se discutirá la electrificación, uno de los ejes elegidos por Turquía para esta cumbre.
En materia ambiental, América del Sur perdió un promedio de 4,1 millones de hectáreas de bosques por año entre 2015 y 2025. Al mismo tiempo, la producción regional de petróleo aumentó un 20% en 2025, impulsada principalmente por Guyana y Brasil. La Argentina y otros países también buscan expandir la extracción de hidrocarburos.
El financiamiento climático será otro de los principales puntos de discusión. En la COP30 se acordó una hoja de ruta para movilizar US$1,3 billones anuales hacia los países en desarrollo para 2035 y triplicar los fondos destinados a adaptación. Sin embargo, América Latina y el Caribe recibieron apenas el 17% del financiamiento climático internacional entre 2016 y 2020, principalmente mediante préstamos y no donaciones. A estas dificultades se suma la fragmentación de los países latinoamericanos en las negociaciones internacionales, donde participan en distintos bloques y no siempre logran coordinar posiciones comunes.
¿Cuáles son los ejes clave en las negociaciones?
La COP31 tendrá como principales ejes de negociación el financiamiento climático, la transición energética, la deforestación y la electrificación. En materia financiera, los países deberán avanzar en la implementación de la meta de US$300.000 millones anuales para 2035 y en la hoja de ruta Bakú-Belém, que plantea movilizar US$1,3 billones por año para los países en desarrollo. También se discutirá cómo ampliar los recursos destinados a pérdidas, daños y adaptación, el futuro del Fondo Verde para el Clima y posibles mecanismos de recaudación, como gravámenes al transporte marítimo y los vuelos comerciales.
En materia energética, Brasil buscará avanzar con las hojas de ruta voluntarias para abandonar gradualmente los combustibles fósiles y detener la deforestación, mientras que Turquía impulsará la electrificación como uno de los ejes de la cumbre. Su propuesta plantea elevar del 23% actual al 35% para 2035 la proporción de la demanda energética mundial cubierta por electricidad. También se discutirá el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), impulsado por Brasil para financiar a los países que conserven sus bosques.
La cumbre marcará además el inicio formal del Segundo Balance Global (GST2), el proceso de evaluación de los avances en el cumplimiento del Acuerdo de París, que concluirá en la COP33 de 2028 y servirá para revisar los compromisos climáticos nacionales. Sin embargo, su desarrollo enfrenta incertidumbre por las demoras en la elaboración del Séptimo Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Mientras América Latina, los pequeños Estados insulares y la Unión Europea reclaman que esté disponible a mediados de 2028, Arabia Saudita, Rusia, China e India proponen postergar su entrega hasta 2029.
Crisis geopolítica y un espacio degradado
La intervención estadounidense en Venezuela reabrió el debate sobre la soberanía de los recursos naturales y la seguridad energética. A la vez, la escalada del conflicto con Irán y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz provocaron un aumento de los precios de la energía. Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de crisis humanitaria en Palestina y cambios políticos en América Latina y otras regiones.
En materia climática, el planeta se acerca al límite de calentamiento global de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París. Las proyecciones indican que el calentamiento podría provocar pérdidas agrícolas de hasta el 14% para 2050 y aumentar el riesgo de alcanzar puntos de no retorno en ecosistemas como la Amazonía, los glaciares y la circulación oceánica del Atlántico.
Los efectos del cambio climático también tienen consecuencias sanitarias. Según el informe de The Lancet Countdown, más de medio millón de personas mueren cada año por causas asociadas al calor extremo y la mitad de la superficie terrestre sufrió sequías durante 2025. El informe también advierte sobre los riesgos para la salud pública asociados a la continuidad del uso de combustibles fósiles. Organizaciones y campeones climáticos criticaron este espacio por la falta de resultados contundentes ante la crisis climática.
“La gente juzgará el liderazgo climático no por una promesa más, sino por los resultados que vea en sus países, sus economías y sus vidas. El cambio ya está ocurriendo. Ahora es momento de acelerarlo, extenderlo y financiarlo, para que el progreso se vuelva imparable. Lo que falta es valentía política. Esperamos verla en la COP31”, declaró Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20.
¿Qué pasa con la adaptación, y las pérdidas y daños?
A doce meses del acuerdo en Belém, Brasil, durante la COP30, para triplicar los fondos de adaptación a 2035, el proceso sigue paralizado por discusiones técnicas sobre años base, fuentes de financiamiento, contribuyentes y esquemas de rendición de cuentas. El desafío de la COP31: superar las fracturas y alcanzar progresos tangibles.
El colapso glaciar en Nepal dejó más de 6000 víctimas y pérdidas por US$4700 millones (cerca del 10% de su PIB). La ayuda internacional apenas cubre US$250 millones. Y los US$20 millones –equivalente a cerca del 0,7% de los daños estimados– aprobados preliminarmente por el Fondo de Pérdidas y Daños evidencian la brecha entre las necesidades del sur global y el flujo financiero real.