Córdoba: estudiantes grabaron una clase de ESI y las imágenes generaron polémica

Escuchar

Un colegio privado de Córdoba quedó en medio de una polémica luego de que se viralizara un video en el que, durante una clases de Educación Sexual Integral (ESI), una docente habría explicado cómo colocar un preservativo con la boca.

El momento quedó registrado en una grabación -que no se extiende por más de diez segundos- realizada por una de los estudiantes presentes en la charla y que luego fue subida a Instagram, donde enseguida se volvió viral. Según consigna el diario La Voz del Interior, el escenario del particular episodio fue un establecimiento educativo de Jesús María.

Frente a la trascendencia que tuvo el caso, la madre de uno de los alumnos del curso se refirió al tema y si bien destacó la importancia de la ESI, consideró que “hay un límite para todo”.

“En el video se puede ver como la docente, no se si es docente o es especialista, no pertenece al grupo de docentes, le está mostrando a los chicos como colocar un preservativo con la boca, y uno de los alumnos filmó”, dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

La mujer relató que “el video fue mostrado a una mamá del mismo colegio pero de otro curso” y que fue ella quien, “a modo de reflexión, lo compartió en su Instagram privado”. En tanto, acotó que la directora de la institución “no le gustó lo que la mamá trasmitió”.

“La mamá se quiere acercar a hablar con la directora, no quiso hablar. Luego dijo que fue mi hija la que viralizó el video, y la quiere sancionar. Mañana (por este viernes) nos convocan a una reunión por la viralización de un video porque dice que está descontextualizado”, agregó.

En ese contexto, la mujer -que se identificó como Eugenia- evidenció su malestar por el abordaje que están dando al tema desde el colegio y consideró que las autoridades “quieren limpiarse de lo que pasó” y es por eso que comenzaron “a buscar a los responsables, obligando a identificar al autor en un papelito”.

“Mi hija fue amonestada por lo sucedido, lo cual me parece injusto. A mí no me parece que sea la forma de enseñarles a colocar un preservativo”, dijo con cierta indignación.

LA NACION