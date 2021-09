Córdoba: para dar clases, los docentes deberán estar vacunados o presentar un PCR negativo

CÓRDOBA.- Mientras en la provincia sigue la polémica por un grupo de empleados judiciales que rechaza vacunarse y someterse a una prueba de PCR cada 72 horas como exige el Superior Tribunal de Justicia para no ser licenciados sin goce de sueldo, el ministro de Educación Walter Grahovac advirtió que los docentes que no quieran inocularse deberán presentar semanalmente un resultado negativo de PCR. De lo contrario, no podrán dictar clases y se les descontarán los días.

En función de la decisión del Consejo Federal de Educación (CFE) sobre el regreso a la presencialidad plena a las aulas, desde el lunes próximo en la provincia comenzará un proceso de ampliación de esa modalidad con alrededor de 420.000 alumnos, de distintos niveles, que volverán a las aulas.

Grahovac indicó que a los docentes “no vacunados que no cuenten con el test de PCR negativo no se les permitirá acceder a los lugares de trabajo”. Enfatizó que quienes no cumplan con esos requisitos “se les computará una falta injustificada con el consiguiente descuento salarial”, y que “también podrían ser licenciados sin goce de sueldo”.

“No vamos a andar corriendo a nadie con una jeringa. Todos tienen el derecho personal de decidir no vacunarse, pero no tienen derecho de poner en riesgo al resto de la comunidad educativa, sobre todo si trabajan con jóvenes que son un grupo aún no vacunado”, señaló.

Campaña

El ministro afirmó que el 86% de los docentes ya cuenta con el esquema completo de inmunización. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que nuclea a los maestros y profesores del sistema público, consideró en un comunicado que “la presencialidad áulica es la situación más conveniente para los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

Reclamó a las autoridades “extremar los cuidados y la estricta observación gremial a las autoridades que son quienes deben garantizar los protocolos para que la presencialidad sea segura y cuidada para toda la comunidad educativa”, aunque no se expidió sobre el aspecto de los educadores no vacunados.