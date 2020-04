El ministro de Salud, Oscar Alarcón (izquierda) pidió que los misioneros varados se queden donde están. Crédito: Twitter

POSADAS.- La provincia de Misiones, que hasta el martes era una de los 6 distritos menos castigados por el coronavirus, declaró anoche oficialmente el estatus de "circulación comunitaria" para el Covid-19 y anticipó que estudiará medidas para endurecer la cuarentena.

En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, explicó que en 24 horas aparecieron cuatro nuevos casos, lo que elevó el número de infectados a 12: "Hay un antes y un después para Misiones a partir de hoy".

Entre los casos nuevos figura el de una niña de cuatro años en Puerto Iguazú, localidad que ya contaba con dos casos. La paciente vive en uno de los barrios postergados de esa localidad, sin el distanciamiento conveniente, por lo que se temen mayores contagios.

También se confirmó el contagio de una mujer de 20 años, embarazada, que está internada en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Además, un trabajador de la salud, de 29 años, que se habría contagiado del paciente "número 8". Y también un trabajador de la salud, de 41 años, que se encuentra internado en el hospital de Fátima, en las afueras de Posadas.

Frenos al regreso de varados

Alarcón solicitó que los misioneros que están fuera de la provincia se queden donde están y no intenten regresar por cualquier medio. "En los últimos días entraron más de 2.000 personas", explicó. Al tiempo que indicó que el Gobierno analizará medidas para endurecer la cuarentena.

"Quiero solicitarles que todos hagamos un enorme acto de solidaridad y responsabilidad, quedémonos en casa. Es la única manera que tenemos de parar esta pandemia, de aplanar la curva y que no tengamos -como en estos momentos-, en un solo día, la duplicación de la cantidad de casos. Hagan lo que realmente deben hacer, salir de su casa e ir a su trabajo, luego vuelvan a su casa y estén en aislamiento. No podemos, no debemos andar por la calle", pidió.

Cauto con la flexibilización

A pesar de que Alarcón hizo el anuncio ayer, el gobernador Oscar Herrera Ahuad es quien está al frente de todas las medidas sanitarias, económicas y de seguridad.

Médico pediatra y exministro de Salud, Herrera Ahuad fue uno de los primeros gobernadores que el domingo pasado salió a avisar que la provincia no permitiría las salidas para esparcimiento y caminatas de hasta una hora en un radio de hasta 500 metros del hogar.

Misiones tampoco hizo uso de las posibilidades de flexibilización del aislamiento en Posadas y alrededores, un aglomerado urbano que alcanza a los 383.000 habitantes y está por debajo de las poblaciones de 500.000 que indicó el presidente Alberto Fernández como elegibles para administrar el aislamiento con mayores libertades.

Tampoco lo permitió en localidades más chicas, debido a la "permeabilidad" de los más de 30 pasos fronterizos con Brasil y Paraguay, en algunos de los cuales se cruza caminando y sin controles de ningún tipo.

Además, anteayer Herrera Ahuad le pidió al ministro de Transporte, Mario Meoni, un protocolo de seguridad especial para los camiones que ingresan por los pasos fronterizos con Paraguay, y en especial, con Brasil. Estas medidas incluyen la prohibición de detenerse en cualquier punto de la provincia.

El único fallecido con el que cuenta Misiones hasta ahora por Covid-19 es un camionero que trajo el virus desde San Pablo. Hasta el parte de esta mañana, Misiones contaba con 12 casos confirmados, 2 recuperados y 1 fallecido.