El dueño de Swiss Medical habló sobre la vacuna para combatir el Covid-19

20 de julio de 2020 • 02:02

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), Claudio Belocopitt, se refirió este domingo a la posibilidad de contar con una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año y remarcó la importancia de que la Argentina participe del proyecto de prueba.

"Estamos trabajando en la vacuna que se va a probar en el país, que lleva dos dosis. La primera, se va a dar entre el 15 y el 25 de agosto y, 21 días posterior a eso, la segunda; pero los resultados van a estar en el mes de noviembre", dijo el dueño de Swiss Medical en diálogo con Living in América.

Además, deslizó que en diciembre "podría estar en el mercado". "Todas las vacunas van a tener un período, no van a estar disponibles inmediatamente. Lo que quiere decir que primero se va a empezar a entregar en los países donde el laboratorio es originario", explicó.

Sobre la fase de ensayo clínico en humanos, Belocopitt sostuvo que "es muy importante" que la Argentina esté en el proyecto de prueba que hace Pfizer: "Es un dato no menor, un paso enorme. Yo creo, siento y percibo que la vacuna está más cerca de lo que nosotros creemos".

"Todos tenemos que aferrarnos a algo, porque si nos levantamos todos los días en este infierno y no nos aferramos a nada, esto es una cagada monumental. Tenemos que aferrarnos a algo y no algo inexistente, sino a la vacuna, que se viene trabajando y viene bien. Hasta ahora, en todos los procesos, no apareció algo que de una alerta y diga que tengamos que empezar de nuevo", sentenció.

Con respecto a la posibilidad de adquirirla, dijo que, al tratarse de una pandemia, "el mundo no se recupera si no lo hace en su totalidad, entonces los propios países más desarrollados van a buscar mecanismos para que la vacuna llegue a todos lados".

Sin embargo, resaltó que una vez que esté, según dicen los epidemiólogos, no va a ser necesario que se la den todos: "Comenzarán por la población de riesgo y personal sanitario, pero luego se transformará en una vacuna como lo es la de la gripe hoy, que se lo dan determinados pacientes".

Para cuando la batalla contra el Covid-19 esté ganada, Belocopitt desea que se reflexione sobre qué sistema de salud requiere la Argentina: "Tenemos que reconocer como sociedad que nosotros a la salud como concepto en los últimos 20 o 30 años no le dimos bola, porque solo nos acordamos en dos momentos: cuando la perdemos y el 31 de diciembre cuando brindamos. Después no nos acordamos más, en las encuestas ni aparece".