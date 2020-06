Las imágenes de la plaza céntrica de la localidad del oeste del conurbano con la presencia de manteros y de gran cantidad de vecinos generaron malestar entre comerciantes y fueron muy cuestionadas en redes sociales Crédito: Captura de video

Un video que circuló en redes sociales exhibe cómo el pasado fin de semana un grupo de manteros ejercieron su actividad de venta de productos en el centro comercial de la ciudad de Moreno . Las imágenes generaron malestar tanto entre los usuarios de la red como entre los comerciantes de la zona , que a causa de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, tienen vedada la posibilidad de abrir sus locales.

En las imágenes subidas a las redes y rápidamente viralizadas es posible ver cómo, a lo largo de la vereda de una plaza céntrica de la localidad del oeste del conurbano, se encuentra una fila de manteros ofreciendo diversos productos. También es posible ver la presencia de muchos vecinos en la zona que caminan, miran y compran.

"Estamos preocupados por la presencia de los manteros en estas condiciones, sobre todo cuando el comercio debe acatar la cuarentena, y no puede abrir sus puertas", señaló a LA NACION Salvador Femenia, Presidente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (UCEP) de Moreno .

"El otro día, que fue la fecha del Día del padre, fue muy chocante ver a los manteros -agregó Femenía-. Es un tema que venimos reclamando a la municipalidad desde siempre. Es muy lesivo porque no están en un lugar apartado, están en el centro de Moreno, donde están los comercios, con todos los costos que eso significa".

Además, Femenía agrega que, en el caso de los manteros, no se guardan los más mínimos recaudos para evitar el posible contagio de coronavirus. Lo mismo que señalaron los usuarios de las redes sociales. En las imágenes no se observa distancia social y un número importante de vecinos circulando.

"Planteamos el tema a la municipalidad y le pedimos que se tomaran medidas más drásticas. Nos dijeron que iban a aportar una solución y se iban a reunir mañana nuevamente con nosotros", agregó Femenía .

Propuestas de los comerciantes

El dirigente señala que desde la UCEP llevaron a la municipalidad, cuya intendenta es Mariel Fernández , diversas propuestas para la apertura con protocolos de ciertos comercios, para volver a reactivar en parte el rubro, pero desde el gobierno de la provincia no liberan estas habilitaciones .

Las imágenes de los comercios cerrados y los manteros trabajando generan preocupación entre los comerciantes Crédito: Twitter

En Moreno , como en otros lugares del AMBA , solo funcionan los comercios de comida, los supermercados, los talleres mecánicos y las ferreterías. Pero los locales de venta de ropa, por caso, permanecen cerrados y solo venden en la modalidad take away . "Eso tiene una lógica, lo acatamos, pero no estamos de acuerdo".

Por ello, para los comerciantes fue "un golpe difícil" ver las imágenes de los manteros en la previa de un día importante para el rubro como el Día del padre. Sobre estos comerciantes informales, Femenia señaló parte de la problemática: "Los sacan y vuelven. Es muy difícil. Hay que tomar una medida drástica, generarles una alternativa como se hizo en CABA".

"Comprendemos que el tema social es complicado, es gente necesitada. Tienen una organización. Hay un poder atrás de ellos, está comprobado y hay que desarmar esas cosas", concluyó Femenia .

En las redes sociales, las imágenes de los manteros fueron acompañados de comentarios que señalan la misma paradoja de que en un municipio donde no se pueden abrir los comercios, estos trabajadores pueden ejercer su trabajo sin ningún control.

En el partido de Moreno, al día de la fecha, se registraron unos 582 casos de infectados por coronavirus, con un total de 8 personas fallecidas a causa del Covid-19.

Respuesta del municipio

En la municipalidad de Moreno, ante la consulta de este medio, respondieron sobre las imágenes difundidas en el mencionado video: "Todas las personas que estaban en la plaza fueron desalojadas y volvieron cuando no había autoridades municipales o fuerzas de seguridad presentes".

"En Moreno no está permitido que abran comercios sin autorización ni que se instalen vendedores ambulantes en los espacios públicos, por eso realizamos inspecciones y controles diariamente", agregaron, a través de un comunicado.

Las autoridades municipales señalaron también que se encuentran "en contacto permanente" con los comerciantes, "escuchando y analizando la situación".

"Entendemos que después de tres meses de aislamiento la situación económica se complejiza, sobre todo para quienes viven con trabajo del día o del mes, y que se genera una tensión social que nos preocupa y que estamos abordando", señaló también el comunicado del municipio de Moreno.