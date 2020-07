Hoy reabren en este distrito los comercios barriales y vuelve la práctica deportiva al aire libre con horario extendido de 18 a 10 Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La mañana estaba templada y muchos runners se pudieron dar el gusto de volver correr a las 8 en short y remera. "Entre que podemos volver a hacer actividad física y este clima, ya me cambió el humor, hoy me levanté con mucha energía", dijo Carlos Seguí, de 51 años, que avanzaba con un trote lento. Algo nostálgico, contó que esta mañana le hizo acordar a la última primavera, cuando no hacía frío y el mundo no estaba atravesado por una pandemia de coronavirus. Ayer a la tarde, este mismo espacio estaba colapsado de familias.

"Espero que el deporte no lo corten más. La vez pasada, según entiendo, fue por una cuestión más simbólica. De hecho, ahora extendieron el horario, y es así como debería haber sido desde un principio. Así no se acumula gente", argumentó Esteban Martínez, de 42 años, que se preparaba para correr ocho kilómetros por Palermo.

Hoy la Ciudad avanza hacia una etapa de más apertura, luego de la vuelta atrás que empezó el 1° de julio.Hoy reabren en este distrito los comercios barriales, la práctica deportiva al aire libre queda nuevamente autorizada -con horario extendido de 18 a 10- y la actividad gastronómica vuelve a funcionar bajo la modalidad take away.

Al avanzar por Avenida del Libertador en dirección hacia el centro porteño, a las 8.45, había muchos autos, pero el tránsito fluía. El caudal era similar al de la semana pasada, cuando lo que pasaba en la calle chocaba con las prohibiciones impuestas.

Sin embargo, esta mañana, las calles estaban lejos de mostrar aquellos embotellamientos típico de una Buenos Aires prepandemia. Por ejemplo, a las 9, Avenida Alvear estaba prácticamente vacía. Si bien muchos locales hoy vuelven a abrir, también se ven muchos comercios con el cartel de "se alquila". Son aquellos que no pudieron sobreponerse al aislamiento social obligatorio.

Según el informe de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, por las autopistas porteñas circularon hoy 39.000 vehículos, es decir 3% más que el lunes pasado.

Los sensores en las principales avenidas registraron hoy una circulación de 35.000 vehículos, que significa un 9% más que la semana anterior.

Controles

Al avanzar por Lima hacia el edifico del Ministerio de Obras Publicas, se formaban filas, en promedio, de seis a siete autos en cada semáforo. En Constitución, los controles de la Policía Federal en el ingreso y egreso de la estación se mantienen, aunque son un poco más laxos que la semana pasada. Hoy piden el permiso pero la revisión no es del todo atenta. "En cuanto a la cantidad de gente, no veo mucha diferencia con la semana pasada", dijo Ariel Levy, que atiende uno de los puestos de diarios dentro de la estación.

"En el tren la cantidad de gente se mantiene. Varía según el día, pero, en general, se viaja bien y con espacio entre pasajeros, esto está a años luz de lo que era antes de todo esto", dijo Carlos Giménez, de 47 años, al bajarse del tren en Constitución.

En la estación Palermo de la línea de tren San Martín, el control pasó de estar al lado del andén, a situarse casi a la salida de la estación. Se suelen armar filas por el control policial, pero cada arribo de pasajeros queda totalmente desconcentrado en pocos minutos. El sistema para reservar lugar en el tren, según dicen los policías que hacen el control, es bastante efectivo y evita que se acumulen más pasajeros de lo permitido.

En total, desde el 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, se detuvieron a 2332 personas y otras 35.900 fueron demoradas, notificadas o trasladadas al domicilio por incumplir la cuarentena.