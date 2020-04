El tránsito hoy en Puente Pueyrredón Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Hoy entró en vigencia el nuevo esquema diseñado por el Gobierno porteño para los 111 puntos de acceso a la Ciudad , que implica la apertura de algunos de los ingresos que estaban cerrados desde el 24 de marzo último, en el contexto de la cuarentena obligatoria para controlar la expansión del coronavirus . Hubo algunos problemas de tránsito en los accesos por los puentes del Sur, porque muchos de los automovilistas no estaban al tanto de los cambios implementados.

En las primeras horas de la mañana se registraban demoras en el Puente Pueyrredón y el Puente Pueyrredón viejo, dos de los puntos de acceso que modificaron su operación: el primero quedó habilitado para el ingreso exclusivo de vehículos particulares y transporte de cargas y el segundo solo para el transporte público de pasajeros, y personal de sanidad y de seguridad.

"Se complicó la circulación por la policía", decía esta mañana un empleado municipal de Avellaneda en la zona de avenida Mitre, metros antes del Puente Pueyrredón. Cerca de las 9, los autos se desplazaban con lentitud y la demora para cruzar el acceso, donde está montado el control policial, era de al menos 20 minutos. A unos 200 metros, sobre el Puente Pueyrredón Viejo, también se veía una larga fila de colectivos prácticamente detenidos.

"Ya no se puede ir por avenida Pavón. Ayer pasé lo más bien y ahora me mandaron por acá. Es un desastre y el cambio me parece inútil", opinó enojado Luis, un automovilista que intentaba llegar al Puente Pueyrredón para cruzar a Capital. Delante tenía una larga cola de vehículos que solo empezó a aflojar unos minutos después cuando desde el retén ubicado en el puente, los efectivos policiales comenzar a dejar circular los vehículos sin pedirles a conductores y acompañantes el permiso de circulación obligatorio, tal como pudo comprobar LA NACION .

Esa flexibilización contradice lo que ayer señalaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, es decir, que la modificación del esquema de ingresos no implicaría un relajamiento de los controles para desplazarse que se vienen llevando a cabo desde el inicio de la cuarentena.

También hubo cambios en los puntos de acceso totalmente vallados (se abren solo en caso de emergencias) que descendieron de 53 a 47. Y a los 13 que ya permitían el ingreso de vehículos particulares se incorporó el cruce de avenida Del Libertador y General Paz.

Precisamente por allí ingresó a la ciudad esta mañana Oscar Marchesín, camino a su trabajo en una gomería de Palermo. "Me parece perfecto que lo habiliten, lo extrañaba", dijo desde su auto, segundos después de pasar el retén ubicado en la avenida mano al centro. Como vive en Vicente López, hasta ahora tomaba Panamericana, General Paz y luego Lugones para ir a trabajar. "Pero ayer pasé y vi que no estaban más los conitos naranjas en la bajada y agarré por acá -cuenta-. Este camino me gusta más".

Una veintena de policías y personal de Prevención verificaban en ese punto los permisos de tránsito obligatorio en dos carriles: uno para los automóviles y otro para el transporte público. El tránsito fluía con total normalidad. Aunque la apertura oficial para vehículos particulares fue hoy, el paso ya estaba habilitado desde ayer, según reconoció uno de los efectivos. "Está muy tranquilo, tratamos de hacer que pasen rápido", dijo y explicó que el movimiento más grande ocurrió entre las 6 y las 8.

Otros cruces habilitados del corredor Norte, como avenida Cabildo y la bajada de de Donado también funcionaron sin mayores inconvenientes.