29 de junio de 2020

Para reducir los contagios por coronavirus, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá esta semana a la fase 1 de la cuarentena. Lo hará recién a partir de las 0 del miércoles y al menos hasta el 17 de julio, pero el gobierno porteño decidió prepararse con anticipación: desde hoy, para limitar la circulación de personas, se reforzó el control en los accesos a la ciudad, las estaciones de trenes y subtes, los centros de trasbordo y en los colectivos. Las nuevas medidas provocaron algunas filas y demoras especialmente en los ingresos desde el sur.

Personal de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y de Prevención verificarán que quienes ingresen a la ciudad por alguno de los únicos 40 accesos vehiculares -20 habilitados y 20 semihabilitados- o crucen a pie alguno de los 26 pasos peatonales en funcionamiento sean trabajadores esenciales y cuenten con sus respectivos Certificados Únicos Habilitantes de Circulación (CUHC). También habrá controles "dinámicos y rotativos" en todas las comunas y se dispondrán retenes internos en las zonas de mayor circulación vehicular.

"Me parece oportuno que se agreguen controles, porque estamos llegando al pico y hay que cuidarse", opina Mariana Mazziotti, médica de 31 años oriunda de Belgrano. Está parada en el hall de la estación Retiro del Ferrocarril Mitre, que toma tres veces a la semana para ir a trabajar. Son las 8.30 y acaban de llegar dos formaciones -una desde José León Suarez y otra desde Tigre- con no más de 50 pasajeros en total.

Todos, al entrar o salir del predio, deben atravesar un pasillo con cámaras térmicas donde unos diez efectivos de la Policía Federal piden los permisos. "Ah, sí, este es el permiso nuevo, pasá", indica uno de los agentes. "Hoy está tranquilo, parecido a la semana pasada, pero veremos qué pasa el miércoles", señala otro. Aunque estos controles ya se estaban realizando, el gobierno porteño indicó que desde hoy "se redoblan los esfuerzos" para "garantizar que solo se trasladen los trabajadores esenciales".

Desde el miércoles, solo los trabajadores esenciales estarán exceptuados del aislamiento obligatorio. Y para poder circular por el AMBA, entre hoy y mañana deberán volver a tramitar sus certificados, ya que serán dados de baja los anteriores.

Endurecimiento de la cuarentena

"Mañana es el último día, después se termina", lamenta Cristian Anicama mientras se frota alcohol en gel en las manos. Acaba de bajar de la Línea C del subte en Retiro y se dirige al tren para viajar hacia José León Suárez, donde trabaja en un taller mecánico. El dueño ya le avisó que pasado mañana cerrará el negocio por el endurecimiento de la cuarentena y Anicama está preocupado porque cobra por día: pasado mañana dejará de percibir ingresos por lo menos hasta el 17 de julio.

"La mecánica también es un rubro esencial -opina el hombre, que tiene 36 años, esposa y tres hijos y es el único que hoy aporta dinero a su hogar-. Creo que de a poco van a tener que volverlo a activar, como hicieron antes. Si se rompe un vehículo, ¿quién lo va a arreglar?".

En la estación Once del Ferrocarril Sarmiento también hay controles. Y una novedad: desde hoy, todos los pasajeros que viajen entre las 6 y las 10 en esta línea en dirección a la Capital están obligados a utilizar el sistema "Reservá tu Tren" para solicitar asiento en la formación. Obtendrán así un código QR que deberán mostrar a los empleados del servicio para poder utilizarlo.

"Saqué pasaje para hoy y para mañana la semana pasada, no tuve inconvenientes", cuenta Ariel Hernández, informático de 45 años que subió en Ituzaingó y afirma que hoy "hubo menos gente en el tren y sobraban asientos", a diferencia de días anteriores cuando "siempre había alguno parado". Hernández no sacó todavía el nuevo permiso de circulación y no sabe tampoco si le corresponde sacarlo, explica: "Imagino que no voy a poder, no lo tengo muy claro el tema, pero ahora cuando llegue al trabajo le voy a preguntar a mi jefe".

Después de pasar los controles policiales de la estación, María Isabel Miranda rezonga un poco porque ahora tiene que llevar "los dos permisos en el celular", para el tren y para circular, pero le parecen "perfectos los controles" porque opina que "hay que cuidarse". La mujer, de 53 años, viaja a Capital de lunes a sábados para cuidar adultos mayores; según cuenta, en la estación Morón esta mañana se formaron varias colas de pasajeros que no sabían que tenían que reservar el tren e intentaban hacerlo en el momento, desde sus celulares.