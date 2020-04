Confirman otros once casos de coronavirus en la villa 31 y crece la preocupación Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Once nuevos casos de coronavirus fueron confirmados en la villa 31 una semana después de conocerse los dos primeros contagios , un salto que preocupa a las autoridades sanitarias que temen una expansión de la enfermedad en el macizo habitacional donde viven unas 40.000 personas y ya hay 13 contagiados.

El martes pasado una mujer, que había presentado síntomas compatibles con la enfermedad, dio positivo en el análisis de covid-19 , por lo que fue aislada en un hospital porteño y sus familiares, confinados en su vivienda donde cumplen la cuarentena preventiva. El día después otra mujer, que trabaja en una cooperativa de limpieza, recibió el mismo diagnóstico y ahora se recupera en el Hospital Fernández .

La Secretaría de Integración Social y Urbana confirmó hoy los once nuevos casos y está realizando un seguimiento de los contactos estrechos ya que, según informó, "todos los contagiados tuvieron algún contacto entre sí ya sea por cuestiones familiares o laborales".

El prime caso fue el de una ama de casa de unos 40 años que había asistido al puesto de atención médica CeSAC 21 donde comprobaron los síntomas, como fiebre alta, y por eso se decidió su traslado a una Unidad Febril de Urgencia (UFU) . La mujer cumplió con los protocolos de seguridad establecidos en la villa 31 para posibles casos sospechosos de covid-19 , entre ellos, avisar en forma urgente a los referentes sanitarios del barrio y permanecer en aislamiento.

El día después otra mujer, de 35 años también contrajo coronavirus. La paciente fue atendida en el Centro de Salud y Atención Comunitaria del barrio donde se constató su estado de salud y luego fue derivada a un hospital porteño. Según explicó a los médicos que la atendieron, no salía de su casa desde el 19 de abril. Ahora toda su familia debe permanecer aislada y someterse a un seguimiento médico para determinar si fueron contagiados o no.

"No sabía que estaba contagiada; me quedé en mi casa, aislada por mi cuenta, pero me empezó a subir la fiebre y pasé los primeros días tomando té caliente y medicamentos", le contó a LA NACION . "Me dijeron que era neumonía , pero cuando llegó el resultado del hisopado me confirmaron coronavirus", agregó la mujer que pidió no ser identificada "para no estar expuesta entre los vecinos".

"Que la gente tenga un poquito de respeto, que no discrimine a quien tiene 'este bicho' porque nadie se enferma porque quiere. Yo tengo una experiencia de poder decir que me contagié a pesar de tener toda la protección paran trabajar y los cuidados que tomaba", aseguró. Antes de enfermarse la mujer trabajaba en una cooperativa de limpieza en la 31.

La mujer vive junto a su pareja y su hijo de 11 años quienes, según dijo, se encuentran en buen estado de salud y sin presentar síntomas, aunque con un monitoreo permanente para determinar si fueron contagiados o no. Ella contradice la versión oficial del Gobierno que admitió que se contagió por un contacto estrecho con el primer caso. "No conozco a esa mujer" , ratificó.

"Hay mucha gente en riesgo que por miedo a la discriminación , no habla o no se hacen los controles. La gente tampoco se queda en su casa, hace de cuenta que no tiene nada, sale a la calle sin barbijo, sin cuidado y yo les pido a los vecinos que se cuiden, que colaboren, que hagan la cuarentena porque no es lindo enfermarse, estar sola encerrada cuando estas enfermo como estoy yo. Nadie se me acercaba por miedo, por temor", contó la mujer.