4 de junio de 2020 • 19:04

La evolución de la curva de contagios de las últimas semanas permitía pronosticar que hoy la Argentina iba superar la barrera de los 20.000 casos positivos de coronavirus . El parte diario de hoy confirmó que en las últimas 24 horas 929 personas dieron positivo de Covid-19 y los infectados llegaron a 20.197.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 25 muertes en el día, un nuevo récord diario y el total de fallecidos es de 608 en todo el país. Mientras los recuperados son 5993.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti , se refirió al sostenido incremento del índice de caso positivos, que ayer se ubicó en un 22,7%, y señaló que es "a expensas" de los resultados obtenidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ayer se confirmaron en esta región 909 nuevos infectados: 467 en la Ciudad y 442 en la provincia. Estos valores permitían pronosticar que esta noche, el total iba a rondar los 20.000 infectados totales en la Argentina.

Curva de contagios diarios

La evolución de los casos positivos que se confirman todos los días oficialmente demuestra que en los últimos 14 días (entre el 20 de mayo y el 3 de junio) se duplicaron los infectados. En tan solo dos semanas los nuevos contagiados pasaron de 474 a 949 nuevos contagiados, es decir, un incremento del 200,21%. En las dos semanas anteriores (entre el 6 de mayo y el 20 de mayo) el índice de incremento fue aún mayor: se pasó de 188 a 474, un 252,12% más de casos positivos.

Si se toma la evolución de porcentaje de positivos sobre los test realizados por día, la Argentina se encuentra en una curva ascendente que supera, desde el 22 de mayo, el 10% de positividad, el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es del 10% de positividad. Según el organismo, superar ese límite significa que no se está testeando de manera suficiente.

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós , advirtió hoy que en la ciudad de Buenos Aires "aún no pasó lo peor". Y reiteró que la apertura de nuevas actividades que dispondrá el gobierno porteño es "una respuesta" a la ciudadanía "que está cansada y fatigada" por el encierro.

"Estamos con 400 casos por día y la curva está evolutiva. No estamos como los europeos, aún no pasamos lo peor. No estamos para acelerar la curva de manera que esto se haga difícil", explicó Quirós en diálogo con Radio Con Vos .

Hoy, durante una reunión virtual con los gobernadores de las 24 provincias, el presidente Alberto Fernández dijo que "es falso que esto está superado" y agregó que "todavía no entramos al invierno y no sabemos cuando va a ser el pico. El virus está circulando. Hay que ser muy prudentes".

