Bullrich en contra de la extensión de la cuarentena

2 de junio de 2020 • 10:56

Que si se trataba de hacer política o no. Que si las decisiones del Presidente habían o no salvado vidas. Durante algunos minutos, Patricia Bullrich, y el periodista Ernesto Tenembaum mantuvieron una acalorada conversación sobre la cuarentena luego de que la presidenta del PRO cuestionara las decisiones de Alberto Fernández : "El sábado me gustaría escuchar que el Presidente dijera: «Tomamos una decisión unilateral, pero esta vez va a ser la última»". Y agregó: "No es sostenible una cuarentena de dos meses más".

Durante la entrevista en Radio con Vos, la exfuncionaria y el periodista tuvieron algunos cruces respecto de los dichos de la entrevistada. Tenembaum le dijo que estaba haciendo política. "Hacer política es, por ejemplo, ponerle 'Axel Kicillof' a un lugar de estacionamiento de camiones, ponerle el nombre de los intendentes en las bolsitas. Eso es hacer política. Tener una posición respecto a la cuarentena es pensar distinto, no es hacer política", le respondió Bullrich.

"No somos el único país del mundo que ahorró vidas, porque en otros confinaron el virus y no destruyeron la economía, porque acá la destruyeron. La eternización de la cuarentena no es la salida que nosotros necesitamos", agregó la referente del PRO. "La explicación que quiero es que (el presidente Alberto Fernández) me diga dónde tiene detectado el virus para que me diga cómo salir de la cuarentena", prosiguió Bullrich. Tenembaum, en tanto, le pedía que reconociera algo de lo que el gobierno nacional había hecho hasta el momento.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri volvió a arremeter: "Hoy la Argentina tiene pocos muertos, pero están matando a todo lo demás. Espero que el sábado (día en el que el Presidente anunciaría una nueva o similar etapa en el contexto de la pandemia) haya una solución para los millones de trabajadores que están sin trabajar, de una menor lógica, cuidando la vida de los argentinos, de los trabajadores".

Respecto de su postura hacia el jefe de gobierno porteño, Bullrich opinó: "De (Horacio) Rodríguez Larreta espero lo que leí hoy, que es coherente: irá buscando la apertura de comercios".