Se reúnen los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones para definir el regreso a las aulas Fuente: Archivo

Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 15:37

La cuenta regresiva comenzó. A partir de las 16.30, se definirá qué ocurrirá con la reapertura de escuelas en todo el país. Tras la reunión del Consejo Federal de Educación, el ministro de Educación, Nicolás Trotta anunciará si pueden volver las clases en aquellos distritos en los que el indicador epidemiológico que definieron los expertos lo permita.

Todo indica que el anuncio significará que en muchas jurisdicciones los alumnos de séptimo grado y de quinto año volverían a las aulas pronto. Aunque la decisión va a recaer en manos de las autoridades locales. Pero contarían con luz verde del Ministerio de Educación de la Nación para retomar actividades si se dan las condiciones.

De todas formas, la polémica continuará. En las últimas horas, Trotta afirmó que, para volver a las aulas, se debe tener riesgo bajo o nulo de contagios. "Para la vuelta presencial a las aulas tiene que haber nulo o bajo contagio. Por eso, se conformó un indicador que refleja si hay riesgo bajo, intermedio o alto", dijo a Radio AM 750. "Para volver, debe haber riesgo leve", agregó.

La Capital

En la Ciudad, creen que el nuevo semáforo epidemiológico les permitirá volver a clases en breve a los alumnos que egresan y a los que no han tenido contacto en toda la cuarentena con la escuela. Sin embargo, según pudo saber LA NACION por fuentes del ministerio porteño, al frente de Soledad Acuña, los indicadores marcan riesgo moderado. Esto, porque hay dos parámetros en verde y uno en rojo. Entonces, aunque en la Ciudad confían que permitirá reabrir las escuelas para actividades no escolares, y volver a las aulas a los chicos de quinto año y séptimo grado, además de a los 6500 alumnos que no tuvieron contacto con el sistema educativo desde marzo. Es más, confían que en un tiempo no muy lejano, también volverán los chicos de sala de cinco, que ingresan el año que viene a primaria.

La percepción, desde el Ministerio de Educación Nacional es otra. Aunque hay que esperar a los anuncios formales luego de la reunión del Consejo Federal, esta tarde. "En AMBAno están dadas las condiciones para volver a clases presenciales, lo que se habla es que si la situación epidemiológica lo permite, se podrá regresar a algunas actividades extraescolares", dijo Trotta.

De la reunión de esta tarde, participarán los ministros de todas las provincias y cada jurisdicción va a presentar sus protocolos y estrategias para una vuelta a clases segura.

El índice

El martes último, los 24 ministros de educación estuvieron reunidos por más de tres horas vía Zoom, buscando una salida consensuada, pero no llegaron a un acuerdo. Hoy, podrían anunciar el regreso a clases a partir de la definición de un índice epidemiológico objetivo. Es un semáforo, con tres posibilidades: de riesgo alto, moderado o bajo. Con riesgo medio, la Ciudad de Buenos Aires podría volver a actividades no escolares y de revinculación.

Hasta ahora, las clases no volvían porque el protocolo decía que para ello, debía haber una circulación del virus baja o nula, como sucedió en provincias y departamentos que regresaron. Sin embargo, los especialistas dicen que apuntar a un riesgo nulo en ciudades como Buenos Aires, o cualquier otra con más de 500.000 habitantes, donde la circulación comunitaria del virus es alta, es imposible.

Por eso, se decidió armar un índice epidemiológico objetivo, para que las ciudades más grande tuvieran parámetros en los que regirse para habilitar el regreso. Esto fue motivado, por los insistentes proyectos que desde hace más de un mes viene presentando la Ciudad para la vuelta a clases: desde la revinculación mediante aulas digitales de informática, después llegó el proyecto de clases en las plazas y calles. Todo fue rechazado y Trotta insistió en que en la Capital no estaban dadas las condiciones. Con este nuevo índice, cada jurisdicción va a poder definir cuándo volver, en función del riesgo que el semáforo le da.

Ayer hubo una reunión con los técnicos en salud, dotando de parámetros objetivos para la vuelta a clases. Por ejemplo, si hay tres contagios en un grado, se cierra el curso, si hay cinco contagios, se cierra la escuela. Pero hay mucho que definir todavía.

Conforme a los criterios de Más información