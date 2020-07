El formulario para obtener el nuevo permiso exige que el solicitante adjunte "documentación de respaldo que justifique el permiso", como recibo de sueldo, monotributo o una carta del empleador Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

María Nöllmann Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 16:19

Ceferino R, jardinero del barrio Cruce Castelar, en Moreno, quiso sacar el nuevo Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) con tiempo. Empezó a llenar el formulario el lunes -dos días antes del comienzo de la nueva fase de la cuarentena obligatoria- , pero nunca lo pudo terminar. "Me pedían que ingrese un documento con certificado de que trabajo en blanco y yo, al igual que muchos otros jardineros, estoy en negro", dice por teléfono, desde su casa.

A pesar de que el martes pasado el gobierno nacional sumó a la jardinería, la fumigación y a otras 12 actividades a la lista de tareas exceptuadas de la nueva fase de la cuarentena, una parte de los trabajadores considerados "esenciales" no pudo tramitar la solicitud para recibir el CUHC debido a la irregularidad de su situación laboral. Esto se debe a que el formulario para obtener el nuevo permiso exige que el solicitante adjunte "documentación de respaldo que justifique el permiso (recibo empleador, monotributo, carta empleador)".

Frente a esto, los trabajadores que están en esta situación y que fueron entrevistados por LA NACION eligieron entre tres alternativas de acción: no trabajar por 15 días, falsificar los datos del CUHC o salir a la calle sin permiso.

"La única opción legal que tenía para seguir trabajando era conseguir que mi jefe escriba una carta que diga que trabajo para él y adjuntarla en el formulario, pero él no quiso arriesgarse a que le caiga la AFIP", explicó Nazarena, de 24 años, que trabaja en una heladería en Luján. Esto mismo le sucede a la mayoría de sus amigas, quienes también están "en negro".

"Algunas de ellas adjuntaron cualquier documento, pero a mí me dio miedo mentirle al Estado", dice. A partir del día en que entró en vigencia el nuevo permiso de circulación, su jefe la busca en auto por su casa para que ella evite los controles que hay en el transporte público y toma caminos internos para no ser parado por la policía.

Ante la consulta sobre esta situación, voceros de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros -el organismo responsable de la elaboración y administración del CUHC- respondió que aquellos trabajadores no registrados que practiquen profesiones que estén exceptuadas del aislamiento obligatorio pueden consignar en sus formularios "cualquier documentación que considere pertinente, incluso un escrito donde hagan constar que no se hallan debidamente registrados y no poseen documentación que respalde su relación laboral".

Sin embargo, como esta opción no está explicitada en el documento, muchos de quienes se encuentran en esta situación no se arriesgan a adjuntar información que no sea la solicitada y correr, por ello, algún tipo de riesgo.

Ceferino R., por ejemplo, decidió consultar a un abogado cuando vio que no tenía los documentos que el formulario le exigía. El profesional le confirmó su imposibilidad de obtener el CUHC. "Cuando se lo comenté a una de las señoras para las que trabajo, ella me ofreció escribir una carta diciendo que soy el jardinero de su hogar, pero el abogado me dijo que esa situación podía traerle problemas a ella al estar yo en negro. Es por eso que me negué a aceptar su ayuda", explica.

Según los últimas cifras sobre el trabajo informal censados por el El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) -publicadas en septiembre de 2019- un 34,5% de los empleados argentinos se encuentra bajo esta situación de irregularidad.

"La verdad es que siento que nos cortaron las piernas -opina Jorge M., fumigador del barrio Fátima, de Pilar-. El ingreso, al estar en negro, me lo genero yo por cada hora que trabajo. No es que yo quiera que sea así, pero no me queda otra opción. Dicen que el 17 de julio se va a flexibilizar la situación, pero nadie me asegura que van dejar trabajar a quienes estamos en negro".