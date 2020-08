Coronavirus en Río Negro: el departamento de General Roca vuelve a fase 1 y algunos habitantes salieron a protestar Crédito: Gentileza rionegro.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 10:23

Ante el preocupante incremento de casos de coronavirus en Río Negro, las autoridades provinciales decidieron ayer, a última hora y con el aval del gobierno nacional, que el departamento de General Roca, que incluye 14 municipios, vuelva a la fase 1 de la cuarentena estricta desde mañana y hasta el 7 de septiembre. En un hospital de Allende advirtieron que un hombre falleció por Covid-19 y que no había camas de terapia donde trasladarlo.

"Hubo un crecimiento de contagios muy importante y eso impacta en el sistema de salud que está soportando mucha presión por estos momentos. Ya se evidencia la limitación de camas", remarcó la mandataria provincial Arabela Carreras en la conferencia de prensa virtual trasmitida por Facebook.

Con las restricciones que regirán durante dos semanas "solamente se permitirán las actividades consideradas esenciales y el permiso valido para circular es el que se genera en la aplicación Circulación Río Negro, así que todos los permisos del departamento de General Roca deberán ser gestionados nuevamente", aclaró la funcionaria. Apenas finalizada la conferencia, vecinos y comerciantes de General Roca, Cipolletti y Villa Regina salieron a la calle a manifestarse en contra de la medida de restricción.

Camas de terapia intensiva

El sábado por la madrugada, un hombre de unos 70 años falleció por Covid-19 en la ciudad de Allen. Según consigna el diario Río Negro, un profesional del hospital local Ernesto Accame reconoció que "no hay más camas de nada" y que el paciente no pudo ser trasladado a una cama de terapia intensiva porque no había disponibles en los centros de salud de la zona.

Consultadas por LA NACIÓN, fuentes del gobierno provincial indicaron que "no había camas disponibles ni en Allen ni en Roca, pero que se estaba preparando el traslado a otra ciudad en la que sí había" cuando el hombre murió. "El paciente fallecido en el hospital de Allen se encontraba con un estado de gravedad moderado, internado sin necesidad de terapia intensiva", se agregó mediante un comunicado.

De acuerdo a la información suministrada, ese centro de salud de Allen cuenta actualmente con seis cama de terapia intensiva para no Covid-19, de las cuales cinco se encuentran ocupadas, y no hay camas para pacientes con coronavirus, razón por la cual la gente con esta enfermedad que requiere terapia intensiva es trasladada a General Roca o Cipolletti, a unos pocos kilómetros de distancia.

Ayer, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, dijo: "Casi hemos triplicado a las unidades de terapia intensiva, pasamos de 32 a 79. En el Alto Valle, las clínicas y sanatorios incrementaron de 67 a 99 las camas de terapia intensiva e intermedia", añadió. Zgaib detalló: "En el hospital de Roca pasamos de 7 a 14 camas UTI; en Allen de 0 a 5 (con posibilidad de ampliar otras 5); en el de Cipolletti, de 5 a 14, en el de Regina se pasará de 4 a 7; Bariloche contaba con 8 y ahora con 25, y Viedma pasó de Viedma 8 a 14".

El funcionario admitió "Existe una alta demanda de recursos humanos. Estamos pidiendo terapistas y en eso estamos trabajando con Nación, para fortalecer tanto el sector público como el privado", añadió. El ministro indicó que en los últimos meses se produjeron 408 ingresos de personal de salud: 80 son médicos, 168 enfermeros y 180 servicios de apoyo.