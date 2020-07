Locro, uno de los platos típicos del 9 de Julio

La gastronomía de la Independencia se reinventa en clave de cuarentena. Ya no será lo mismo que hace un año, cuando se podía comprar pastelitos o sentarse en la mesa de un tradicional restaurante a comer un locro el 9 de julio. Este año, la fecha patria no se festejará en peñas ni con bailes. No habrá kioscos que vendan escarapelas a las apuradas en las esquinas de los colegios y los actos escolares serán transmitidos por Zoom.

Pero el sector de la gastronomía está dándole una vuelta a la caída de las ventas y a los locales cerrados para que los sabores patrios trasciendan los límites aislacionistas de la cuarentena. Por ejemplo, se organizó una Fiesta de la Empanada Digital y habrá deliveries de los platos tradicionales en más de 500 locales de la ciudad. Algunos restaurantes ofrecen encuentros virtuales con los creadores de los platos para sumarle valor agregado a sus propuestas, o que obsequian una cata exclusiva por Zoom para quienes compren el menú patrio.

También los heladeros artesanales se sumaron a la iniciativa y lanzaron dos sabores de la Independencia: el famoso vigilante, queso y membrillo, que por polémico que suene logra recordar ese tradicional postre argentino; y alfajorcito de maicena, un sabor que se combina con dulce de leche y que esconde en su interior pequeños alfajores artesanales. Estos sabores estarán disponibles a partir del 9 de julio en las heladerías artesanales que figuren con la bandera argentina en el mapa patrio interactivo del helado

El helado de alfajorcitos de maicena

Además, hoy a las 19, vía Instagram (@heladerosartesanales) ofrecerán una charla sobre la historia del helado artesanal y la de los postres argentinos, junto con Felipe Pigna y Harry Salvarrey.

Un tour gastronómico online

BA Capital Gastronómica organiza para este 9 de julio el evento online "La Fiesta de la Empanada Digital", una propuesta en redes sociales con la presencia de chefs y nutricionistas, y juegos. Habrá un mapa de delivery con más de 500 locales de todo el país

Hace un año, la fiesta, que también es organizada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, convocó a más de 150.000 personas. Desde las 11, a través de las cuentas de Instagram de BA Capital Gastronómica y BA Saludable, se verá la transmisiones en vivo y videos grabados de recetas de las más típicas versiones de las distintas provincias, con diversos clases de masa, rellenos y cocciones, pasando por empanadas de colores, dulces, veganas y sin TACC.

¿Locro thai, vegano, orgánico o patagónico?

Para sobrevivir a la cuarentena, los restaurantes se volcaron a los menúes empaquetados, que en algunos casos se terminan de preparar en casa, ya que viajan cerrados al vacío y el cliente le pone en en el hogar su toque final. Uno de los restó que se adaptaron a los nuevos tiempos es Shout, que va a preparar una carbonada Thai con torta fritas y se envía a la casa de los comensales. También La Panadería de Pablo, de Pablo Massey, se suma a la tendencia, con un menú promocional que incluye locro criollo y churros rellenos de dulce de leche. Otros optaron por festejar un Día de la Independencia inclusivo, que tenga en cuenta también a los que no comen carne. Es el caso de Bilbo Café, que ofrece tanto locro tradicional como vegetariano. O Ninina, en el menú patrio, el locro casero recién hecho, lo empaqueta al vacío lo envía para calentar, sin necesidad de sacarlo de su embalaje.

El diseño de los menús patrios en tiempos de coronavirus son una verdadera carrera de ingenio gastronómico. Todos buscan darle un valor agregado a su propuesta. Por ejemplo, a la tendencia del menú patrio, Moshu le sumó otra tendencia: lo natural. Para mañana preparará un locro orgánico patagónico con ingredientes autóctonos como zapallo, maíz blanco, porotos pallares y chorizo colorado. Casa Cavia suma a su menú criollo y a los postres argentinos, un cóctel emblema elaborado con gin, sauco, ruda, mandarina y manzanilla y... yerba mate. Y el restaurante Jornal, de Saavedra, festeja la Independencia con un menú de empanadas, chorizo y asado de costilla. Y para tentar a sus clientes ofrece una cata exclusiva por Zoom.