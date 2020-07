Desde el Centro Regional de Hemoterapia, donde se realizan las donaciones de plasma, rechazaron la iniciativa.

MENDOZA.- La donación de plasma de mendocinos recuperados de coronavirus ya tiene un incentivo económico y se abrió la polémica. Es que en tierra cuyana quienes decidan aportar los anticuerpos que poseen en la sangre recibirán un "reconocimiento". Se trata de una propuesta de la comuna de Maipú que consiste en una suma de $1500 para los ciudadanos solidarios. Sin embargo, la medida provocó alto impacto y rechazo en el gobierno provincial, por lo que podría quedar desactivada.

"La municipalidad de Maipú reconocerá a aquellos vecinos que se hayan recuperado de coronavirus y decidan donar plasma para colaborar que contribuya al combate de la pandemia del Covid-19. Se trata de una suma de $1500 que será entregada a quienes colaboren con la campaña", dio a conocer el intendente Matías Stevanato en sus redes sociales, al tiempo que aclaró que se trata de una iniciativa que realiza junto a la oposición política del departamento.

La movida ha comenzado a hacer ruido en el Ejecutivo local, principalmente entre las autoridades del ministerio de Salud. Frente a esta situación, el titular del Centro Regional de Hemoterapia, Pedro Ruiz, dejó en claro sus reparos al proyecto y ahondó en los cuestionamientos. "No es mi opinión, es lo que establece la Ley 22.990, que va en contra de la posición de pagar. La donación es un acto voluntario y altruista, no recibir nada a cambio. Esto, porque, por ejemplo, en una entrevista, el donante puede mentir para no dejar de cobrar", explicó el profesional a LA NACION.

La controversia y las críticas parecen no incomodar al jefe comunal, quien se mantiene firme con su plan. "Voy a seguir escuchando ideas sin darle importancia al origen político, solo me preocupa la salud de los mendocinos. Bienvenida la polémica si es para enriquecer las ideas, por eso invito a todos que hagan aportes a esta iniciativa. No es pago, es reconocimiento", insitió Stevanato.

No es la primera propuesta de incentivo económico que se presenta en medio de la pandemia de Covid-19. Días atrás, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un subsidio de 500 pesos por día para aquellos pacientes leves con coronavirus que decidan albergarse en algunos de los parques sanitarios del Estado, entre ellos Tecnópolis.

Ayer, el Congreso aprobó la ley que crea la Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo. La norma contempla una licencia especial de dos días para los donantes que estén en relación de dependencia, ya sea en el sector público o privado. Además, se les deberá garantizar los traslados a los centros de donación cuando no tengan los medios para poder viajar por su cuenta.