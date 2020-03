Una familia quedó varada en Florianópolis 01:41

Romina y Martín son un matrimonio que viajó el viernes de la semana pasada a Florianópolis , Brasil, para poder descansar junto a su hijo Julián de siete años y que tiene autismo. Las restricciones de circulación y el cierre de pasos fronterizos por la pandemia del coronavirus Covid-19, los dejó varados en la ciudad balnearia.

En diálogo con LA NACION, la mujer explicó: "Acá no pasaba nada. Hasta ayer vacacionamos tranquilos. Pero anoche salió el ejército a la calle y comenzó a poner a la gente en cuarentena. Los hoteles cerraron, así que no tenemos a dónde volver".

"Nuestro vuelo de regreso era el 25 de marzo por la aerolínea Gol, pero fue cancelado. La agencia de viaje no nos da respuesta. Llenamos el formulario de Cancillería y los llamamos para explicar que tenemos un nene con discapacidad y que solo tenemos medicación hasta el 28 de marzo porque teníamos pensado volver el 25", explicó la mujer.

Angustiada, Romina agregó: "Como vinimos al aeropuerto y cerraron el hotel nos quedamos en la calle. Acá en el aeropuerto, la línea aérea nos dice que no puede hacer nada ni se hace cargo de nada".

"Encontramos un número de WhatsApp del consulado a donde escribimos y nos bloquearon cuando dijimos que íbamos a contactar a la prensa. No tenemos para comer, ni para tomar nada en el aeropuerto. Tampoco tenemos un lugar para dormir. No sabemos qué hacer y estamos esperando que hable el Presidente para saber qué pasará con nosotros", se quejó la mujer.

Sobre lo que les espera, dijo: "No hay hoteles, no te alquilan departamentos. No tenés dónde quedarte y acá en el aeropuerto que ya nos dijeron que cerrarán por 15 días. Recién vuelve a abrir el 4 de abril".

"No nos dan ninguna prioridad por Julián. Ni siquiera se nos acercan a ofrecernos un vaso de agua o algo para que él esté cómodo. Por ahora no tiene crisis, pero no sabemos si durante el día las va a tener", cerró.

Según explicó, en total son 80 los argentinos que están en la misma situación que su familia en la ciudad balnearia del sur de Brasil.