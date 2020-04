Mar del Plata se prepara para la próxima etapa: habrá testeos masivos a quienes llegaron del exterior Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 18:20

MAR DEL PLATA.- Los 1912 marplatenses que cumplen o cumplieron cuarentena obligatoria debido a que estuvieron recientemente en países declarados de riesgo por presencia de coronavirus serán sometidos a análisis para descartar posibles contagios y deberán ampliar el aislamiento por otros 14 días.

El gobierno municipal dispuso estos testeos masivos en el marco de las medidas que se aplican para garantizar un mejor control sanitario del distrito, donde ya se registraron 14 casos de personas con Covid-19, de las cuales dos fallecieron y otras seis permanecen internadas, en recuperación.

Se pondrán en práctica esta próxima semana, a cargo del municipio, e involucra al primero de los grupos de riesgo contemplados en la nueva medida: aquellos que hayan estado en Europa, Asia y países del continente americano donde el coronavirus ha generado miles de casos y muertes.

"No podemos relajarnos ni un minuto", advirtió el intendente local, Guillermo Montenegro, y explicó que la medida apunta a identificar posibles casos asintomáticos que se pudieran haber registrado y aun no fueron detectados, con la posibilidad de que se generen nuevos contagios. Según las estadísticas, el 80% de los portadores no presentan sintomatología, pero pueden transmitir el virus.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y la secretaria de salud, Viviana Bernabei, durante la conferencia de prensa que ofrecieron este sábado Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

La sugerencia de la secretaria de Salud de la comuna, Viviana Bernabei, fue extender la cuarentena de los últimos residentes arribados del exterior. Todos están notificados por la justicia para que permanezcan en sus domicilios dos semanas corridas a partir de su arribo a la ciudad. Por el momento, según informó la funcionaria, no hay circulación viral en la ciudad.

El jefe comunal recordó que se analizó la situación con especialistas y de los informes surge que la capacidad de contagio en algunos casos supera esos 14 días. "Es el primer testeo masivo que se hará a un grupo de riesgo y eso nos dará algo más de tranquilidad para evitar la circulación del virus", estimó Montenegro.

"Prefiero ir en exceso con las medias y no tener que arrepentirme luego", remarcó al resaltar que los registros sobre coronavirus en el distrito están dando resultados óptimos, con muy pocos casos. Varios de ellos -entre los que se cuentan los dos fallecidos- son considerados "importados" porque habían llegado desde otros países. Otros contagios se dieron por "nexo epidemiológico", sea por cercanía con alguien que viajó o por atender a alguno de ellos, como ocurrió con una enfermera y dos miembros de su grupo familiar.

El seguimiento caso por caso

Mar del Plata tomó medidas tempranas en el marco de un plan de prevención, entre ellas limitar la capacidad de espacios de concurrencia masiva -cuando todavía se permitía la actividad comercial- y la suspensión de clases, efectivizada luego por una resolución nacional.

Montenegro confirmó que ya articuló con la Fiscalía General distrital que se implemente la notificación a los 1912 identificados y en cuarentena judicial. A todos se les practicará un análisis serológico con muestras que se comenzarán a tomar a partir de lunes o martes próximos.

Prefiero ir en exceso con las medias y no tener que arrepentirme luego Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón

Bernabei destaca que se trata de una detección de anticuerpos a todas las personas más expuestas al virus por haber estado en países donde el Covid-19 ha tenido circulación. El estudio permite detectar la carga viral en ese portador y el riesgo de contagio. "Es una estrategia más dentro de las medidas implementadas para cuidar a la población y mantenernos en la fase de contención de la epidemia", remarcó.

El distrito de General Pueyrredón está por cumplir su primera semana sin nuevos casos. Se suman sospechosos a diario por síntomas compatibles con coronavirus. Por el momento se vienen descartando mediante testeos más rápidos ya que ahora se realizan aquí, en la sede de lnstituto Nacional de Epidemiología.

La zona del puerto de pescadores marplatense, sin ningún movimiento en esta Semana Santa. La comparación con la imagen de 2019 da cuenta de la magnitud de la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los insumos necesarios para la toma de muestras serán cubiertos por el municipio y los análisis los realizará un laboratorio local. Luego se avanzaría con otros grupos de riesgo, entre los que se incluiría a adultos mayores y personal de salud.

"El cachetazo lo vamos a evitar si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo", insistió Montenegro al destacar que los números locales son alentadores si se comparan con otras realidades de distritos del país y el exterior.